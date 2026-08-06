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В ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября - РИА Новости, 06.08.2026
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03:50 06.08.2026
В ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября

Гриб предложил ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Школьники на уроке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ, предложил ввести федеральную выплату к 1 сентября.
  • Выплата должна составить 15 тысяч рублей на каждого школьника с 1-го по 11-й класс.
  • По мнению Гриба, такая выплата станет существенной поддержкой для семей при подготовке детей к новому учебному году.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году.
"Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника", - сказал Гриб РИА Новости.
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Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что такая выплата должна предоставляться семьям, воспитывающим школьников с 1-го по 11-й класс, поскольку подготовка к новому учебному году требует значительных расходов.
"Подготовка к школе - это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы. Такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми и помогла бы родителям собрать ребенка в школу", - заключил Гриб.
На данный момент единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября не предусмотрено, однако существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Так, в Москве, многодетные семьи, в которых есть школьники, в течение всего периода обучения вправе ежегодно получать компенсацию на комплект школьной одежды. В Алтайском крае многодетным семьям также положена региональная выплата, которую можно направить на подготовку будущего школьника к поступлению в 1 класс.
Ежегодная компенсационная выплата предусмотрена и для школьников из Санкт-Петербурга. Вне зависимости от того, каким уровнем дохода обладает семья, она вправе рассчитывать на выплату для покупки школьной и спортивной формы на каждого ребенка.​
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ОбществоРоссияМоскваАлтайский крайВладислав Гриб
 
 
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