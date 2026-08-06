В ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября

Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ, предложил ввести федеральную выплату к 1 сентября.

Выплата должна составить 15 тысяч рублей на каждого школьника с 1-го по 11-й класс.

По мнению Гриба, такая выплата станет существенной поддержкой для семей при подготовке детей к новому учебному году.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году.

"Я считаю, что нужно обязательно к первому сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника", - сказал Гриб РИА Новости.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что такая выплата должна предоставляться семьям, воспитывающим школьников с 1-го по 11-й класс, поскольку подготовка к новому учебному году требует значительных расходов.

"Подготовка к школе - это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы. Такая федеральная выплата стала бы существенной поддержкой для семей с детьми и помогла бы родителям собрать ребенка в школу", - заключил Гриб

На данный момент единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября не предусмотрено, однако существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Так, в Москве, многодетные семьи, в которых есть школьники, в течение всего периода обучения вправе ежегодно получать компенсацию на комплект школьной одежды. В Алтайском крае многодетным семьям также положена региональная выплата, которую можно направить на подготовку будущего школьника к поступлению в 1 класс.