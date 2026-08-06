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"Уйти в отставку": в Германии удивились странному решению Зеленского - РИА Новости, 06.08.2026
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01:41 06.08.2026 (обновлено: 08:22 06.08.2026)
"Уйти в отставку": в Германии удивились странному решению Зеленского

BZ: отставка Стефанишиной показала трения в отношениях Зеленского с дипломатами

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной показала противоречия в отношениях между дипломатами и Владимиром Зеленским, считает немецкая газета Berliner Zeitung.
  • Увольнение посла в США могло стать частью более широкой перестановки в украинской дипломатии, начавшейся в середине июля с увольнения премьер-министра Юлии Свириденко.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Внезапность, с которой произошла отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной показала противоречия в отношениях между дипломатами и Владимиром Зеленским, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Примечателен внезапный разворот событий. Еще 30 июля 2026 года Стефанишина опровергла слухи о своей отставке на пресс-конференции в Вашингтоне. Зеленский не просил ее уйти в отставку, напротив, она заявила: "Он хочет, чтобы я осталась на посту", — говорится в материале.
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Как считает издание, увольнение посла в США могло стать частью более широкой перестановки в украинской дипломатии.
"Кадровые перестановки начались в середине июля. Четырнадцатого июля 2026 года Верховная рада утвердила увольнение премьер-министра Юлии Свириденко", — напоминает издание.
Вчера местной общественной организации "Центр противодействия коррупции" сообщили, что НАБУ и САП предъявили обвинения Ольге Стефанишиной, уволенной с должности посла Украины в США.
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Издание Politico ранее писало, что Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллиона гривен в Минюсте и незаконном приобретении госсобственности ее бывшим мужем. Помимо этого, как отмечается, на родителей экс-посла оформлена роскошная квартира в центре Киева.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* в июле 2025 года заявлял, что ее подозревают в злоупотреблении властью.
Указ об увольнении Стефанишиной Владимир Зеленский опубликовал в понедельник. Сама она заявила, что решение об отставке — ее собственное и продиктовано личными обстоятельствами.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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