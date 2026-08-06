"Уйти в отставку": в Германии удивились странному решению Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной показала противоречия в отношениях между дипломатами и Владимиром Зеленским, считает немецкая газета Berliner Zeitung.

Увольнение посла в США могло стать частью более широкой перестановки в украинской дипломатии, начавшейся в середине июля с увольнения премьер-министра Юлии Свириденко.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Внезапность, с которой произошла отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной показала противоречия в отношениях между дипломатами и Владимиром Зеленским, пишет немецкая газета Внезапность, с которой произошла отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной показала противоречия в отношениях между дипломатами и Владимиром Зеленским, пишет немецкая газета Berliner Zeitung

"Примечателен внезапный разворот событий. Еще 30 июля 2026 года Стефанишина опровергла слухи о своей отставке на пресс-конференции в Вашингтоне. Зеленский не просил ее уйти в отставку, напротив, она заявила: "Он хочет, чтобы я осталась на посту", — говорится в материале.

Как считает издание, увольнение посла в США могло стать частью более широкой перестановки в украинской дипломатии.

"Кадровые перестановки начались в середине июля. Четырнадцатого июля 2026 года Верховная рада утвердила увольнение премьер-министра Юлии Свириденко", — напоминает издание.

Вчера местной общественной организации "Центр противодействия коррупции" сообщили, что НАБУ и САП предъявили обвинения Ольге Стефанишиной, уволенной с должности посла Украины в США.

Издание Politico ранее писало, что Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллиона гривен в Минюсте и незаконном приобретении госсобственности ее бывшим мужем. Помимо этого, как отмечается, на родителей экс-посла оформлена роскошная квартира в центре Киева.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* в июле 2025 года заявлял, что ее подозревают в злоупотреблении властью.

Указ об увольнении Стефанишиной Владимир Зеленский опубликовал в понедельник. Сама она заявила, что решение об отставке — ее собственное и продиктовано личными обстоятельствами.