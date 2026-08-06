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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.08.2026
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01:39 06.08.2026 (обновлено: 01:41 06.08.2026)
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили режим воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве, Украина
Работа ПВО в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве с 01:28 по московскому времени объявлена воздушная тревога.
  • Воздушная тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога звучит в Киеве с 01.28 мск. Кроме того, воздушная тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
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