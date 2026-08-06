Трамп пошутил, что неосторожно хвалить других бойцов в присутствии Тайсона

"Вы видели Джастина Гэтжи. Вы видели эти бои, все они были удивительными", - сказал Трамп.

"Я не думаю, что это удастся повторить. Это был самый успешный бой. как они говорят. Хотя, мне кажется, Майк Тайсон где-то здесь. У него были чертовски хорошие бои. Мне следует быть осторожней... Он, возможно, превзошел нас раз-другой", - сказал Трамп.