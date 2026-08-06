В Сумах прогремел еще один взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В полночь телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18