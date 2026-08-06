Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- В некоторых районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
"В Сумах слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей звучит воздушная тревога.