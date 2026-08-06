Российская теннисистка Самсонова вышла в третий круг турнира в Торонто

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.

В третьем круге Самсонова сыграет против представительницы Австралии Майи Джойнт (75).

В другом матче турнира четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф за 1 час 46 минут обыграла соотечественницу Кайлу Дэй (131) - 6:2, 7:5. В третьем раунде она встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари (33).