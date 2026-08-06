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Российская теннисистка Самсонова вышла в третий круг турнира в Торонто - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
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Теннис
 
07:31 06.08.2026
Российская теннисистка Самсонова вышла в третий круг турнира в Торонто

Россиянка Самсонова вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Торонто

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Людмила Самсонова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В матче второго раунда Самсонова, которая является 55-й ракеткой мира, обыграла чешку Барбору Крейчикову (26) со счетом 6:1, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.
В третьем круге Самсонова сыграет против представительницы Австралии Майи Джойнт (75).
В другом матче турнира четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф за 1 час 46 минут обыграла соотечественницу Кайлу Дэй (131) - 6:2, 7:5. В третьем раунде она встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари (33).
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