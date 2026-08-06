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Роспотребнадзор рекомендовал включить рыбу и морепродукты в меню школьников - РИА Новости, 06.08.2026
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03:17 06.08.2026
Роспотребнадзор рекомендовал включить рыбу и морепродукты в меню школьников

Роспотребнадзор рекомендовал включать в рацион школьников рыбу и морепродукты

© Depositphotos.com / GrafvisionРыба на гриле
Рыба на гриле - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Depositphotos.com / Grafvision
Рыба на гриле . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбных блюд и морепродуктов в рацион учащихся школ.
  • Новые методические рекомендации вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал включать в рацион учащихся школ рыбные блюда и морепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, касающиеся подходов к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи.
"Для школьников и молодежи перечень дополняется блюдами, в которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах. В детском меню появятся холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что новые методические рекомендации вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
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