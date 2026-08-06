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Сафонов пропустил два мяча от "Мальорки" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
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Футбол
 
00:28 06.08.2026
Сафонов пропустил два мяча от "Мальорки" в товарищеском матче

Вратарь "ПСЖ" Сафонов пропустил два мяча от "Мальорки" и был заменен в перерыве

© Соцсети футболистаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Соцсети футболиста
Матвей Сафонов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" крупно проиграл "Мальорке" в гостевом товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Зито Лувумбу (21-я минута), Жан Виржили (40) и Антонио Раильо (51).
Ворота "ПСЖ" защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который в перерыве был заменен на Люку Шевалье после двух пропущенных мячей.
В следующем товарищеском матче парижский клуб сыграет в субботу против английского "Манчестер Юнайтед".
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ФутболСпортЛюка ШевальеМатвей СафоновЗиту ЛувумбуМальоркаПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
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