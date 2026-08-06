Сафонов пропустил два мяча от "Мальорки" в товарищеском матче

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" крупно проиграл "Мальорке" в гостевом товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Зито Лувумбу (21-я минута), Жан Виржили (40) и Антонио Раильо (51).
Ворота "ПСЖ" защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который в перерыве был заменен на Люку Шевалье после двух пропущенных мячей.
В следующем товарищеском матче парижский клуб сыграет в субботу против английского "Манчестер Юнайтед".