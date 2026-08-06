В МИД оценили версию прокуратуры ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В версии немецкой прокуратуры о взрывах на "Северных потоках" не говорится о роли правительства Германии, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.
- Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В версии немецкой прокуратуры о взрывах на "Северных потоках" не говорится о роли правительства Германии, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.
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"(В версии немецкой прокуратуры. — Прим. ред.) Ни слова не говорится о роли в этом деле правительства ФРГ во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО", — сказал дипломат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северных потоков" был бы невозможен. Он подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.