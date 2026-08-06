Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили версию прокуратуры ФРГ о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 06.08.2026 (обновлено: 08:37 06.08.2026)
В МИД оценили версию прокуратуры ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

Любинский: в версии о взрывах на «Севпотоках» не говорится о роли США и НАТО

© РИА Новости / Андрей Теличев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В версии немецкой прокуратуры о взрывах на "Северных потоках" не говорится о роли правительства Германии, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.
  • Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В версии немецкой прокуратуры о взрывах на "Северных потоках" не говорится о роли правительства Германии, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.
«

"(В версии немецкой прокуратуры. — Прим. ред.) Ни слова не говорится о роли в этом деле правительства ФРГ во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО", — сказал дипломат.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу"Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северных потоков" был бы невозможен. Он подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
США имели мотив взорвать "Северные потоки", заявил экс-подполковник СБУ
24 июля, 15:47
 
В миреГерманияСШАРоссияСергей Кузнецов (архитектор)Джо БайденСеймур ХершНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала