Краткий пересказ от РИА ИИ В версии немецкой прокуратуры о взрывах на "Северных потоках" не говорится о роли правительства Германии, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.

Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В версии немецкой прокуратуры о взрывах на "Северных потоках" не говорится о роли правительства Германии, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.

« "(В версии немецкой прокуратуры. — Прим. ред.) Ни слова не говорится о роли в этом деле правительства ФРГ во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО", — сказал дипломат.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северных потоков" был бы невозможен. Он подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.