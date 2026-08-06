Месси помог "Интер Майами" победить "Атлетико Сан-Луис"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский "Интер Майами" обыграл мексиканский "Атлетико Сан-Луис" в матче первого тура футбольного Кубка лиг.
Встреча в Майами завершилась со счетом 4:2. Дубль оформил Лионель Месси (11-я и 44-я минуты), по одному мячу забили Теласко Сеговия (26) и Микаэл (45+7). У гостей отличились Давид Родригес (4) и Рафаэль Льоренте (51).
Месси также отдал результативную передачу. Благодаря дублю аргентинец с 14 мячами стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг.
Матч стал для Месси вторым после возвращения с чемпионата мира 2026 года, на котором сборная Аргентины дошла до финала и уступила в дополнительное время команде Испании со счетом 0:1.
Роналдо назвал Месси лучшим футболистом всех времен
17 июня, 14:51