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Месси помог "Интер Майами" победить "Атлетико Сан-Луис" - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
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Футбол
 
07:52 06.08.2026
Месси помог "Интер Майами" победить "Атлетико Сан-Луис"

Месси оформил дубль и принес «Интеру Майами» победу в Кубке лиг

© Соцсети сборной АргентиныЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Соцсети сборной Аргентины
Лионель Месси. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский "Интер Майами" обыграл мексиканский "Атлетико Сан-Луис" в матче первого тура футбольного Кубка лиг.
Встреча в Майами завершилась со счетом 4:2. Дубль оформил Лионель Месси (11-я и 44-я минуты), по одному мячу забили Теласко Сеговия (26) и Микаэл (45+7). У гостей отличились Давид Родригес (4) и Рафаэль Льоренте (51).
Месси также отдал результативную передачу. Благодаря дублю аргентинец с 14 мячами стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг.
Матч стал для Месси вторым после возвращения с чемпионата мира 2026 года, на котором сборная Аргентины дошла до финала и уступила в дополнительное время команде Испании со счетом 0:1.
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