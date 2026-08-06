Месси помог "Интер Майами" победить "Атлетико Сан-Луис"

Месси также отдал результативную передачу. Благодаря дублю аргентинец с 14 мячами стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг.

Матч стал для Месси вторым после возвращения с чемпионата мира 2026 года, на котором сборная Аргентины дошла до финала и уступила в дополнительное время команде Испании со счетом 0:1.