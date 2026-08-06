Медведев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.

Еще один россиянин, Карен Хачанов (39), за 1 час 47 минут уступил французу Терансу Атману (46) со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

В другом матче дня четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим должен был встретиться с французом Титуаном Дроге, однако снялся с турнира из-за травмы спины, полученной на тренировке. Представителя Канады в сетке заменил португалец Жайме Фария, который в итоге уступил Дроге со счетом 6:7 (2:7), 2:6.