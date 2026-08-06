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Медведев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
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Теннис
 
07:35 06.08.2026
Медведев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса"

Медведев и Хачанов не смогли выйти в третий круг "Мастерса" в Монреале

© Фото : Пресс-служба Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
В матче второго круга Медведев, который является шестой ракеткой мира, проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу (70-й номер рейтинга ATP) со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут.
В третьем круге ван де Зандсхюлп сыграет против представителя Польши поляка Хуберта Хуркача (72).
Еще один россиянин, Карен Хачанов (39), за 1 час 47 минут уступил французу Терансу Атману (46) со счетом 4:6, 6:7 (3:7).
В другом матче дня четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим должен был встретиться с французом Титуаном Дроге, однако снялся с турнира из-за травмы спины, полученной на тренировке. Представителя Канады в сетке заменил португалец Жайме Фария, который в итоге уступил Дроге со счетом 6:7 (2:7), 2:6.
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
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ТеннисСпортКанадаМонреальНидерландыКарен ХачановБотик ван де ЗандсхюлпДаниил Медведев
 
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