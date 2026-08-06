Макгрегор заявил, что успешно перенес операцию на ноге

Макгрегору 38 лет. До боя с Холлоуэем он не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.