МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что успешно перенес операцию на ноге.
На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости, ему потребуется операция.
"Операция прошла отлично. Я уверен в своих силах", - написал Макгрегор в сториз Instagram*
Макгрегору 38 лет. До боя с Холлоуэем он не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
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Макгрегор уступил Холлоуэю в главном бою UFC 329
12 июля, 06:49