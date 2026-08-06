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Макгрегор заявил, что успешно перенес операцию на ноге - РИА Новости Спорт, 06.08.2026
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
01:48 06.08.2026
Макгрегор заявил, что успешно перенес операцию на ноге

Макгрегор заявил, что операция на ноге прошла успешно

© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMAКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMA
Конор Макгрегор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что успешно перенес операцию на ноге.
На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости, ему потребуется операция.
"Операция прошла отлично. Я уверен в своих силах", - написал Макгрегор в сториз Instagram*
Макгрегору 38 лет. До боя с Холлоуэем он не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Макгрегор уступил Холлоуэю в главном бою UFC 329
12 июля, 06:49
 
ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасРоссияКонор МакгрегорМакс ХоллоуэйДастин ПорьеUFC
 
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