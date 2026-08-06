"Не первая жертва". Что кроется за убийством ребенка под Санкт-Петербургом

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В СК продолжают расследование уголовного дела о жестокой расправе над 12-летней девочкой, погибшей месяц назад в Ленинградской области. Обвиняемый, 42-летний Федор Мехнин, находится в СИЗО и дает показания. Силовики считают, что он может быть причастен и к другим преступлениям. О том, как примерному семьянину удавалось вести двойную жизнь, — в материале РИА Новости.

Поход за грибами

Поза лебедя со скованными за спиной руками и тяжелые цепи на ногах — именно так доставили на первый допрос подозреваемого в убийстве Ирины (имя девочки изменено).

Она пропала 2 июля в садовом товариществе "Захожье-2" Тосненского района Ленинградской области. Днем отправилась в лес за грибами, домой не вернулась. Родители обратились в полицию. К вечеру школьницу искали десятки волонтеров со всей округи.

В "Захожье-2" прибыла усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем областного управления СКР и его заместителями.

Поиски продолжались даже ночью, и на следующий день худшие опасения подтвердились: тело девочки нашли в лесополосе в километре от дома. Рядом на земле были разбросаны собранные лисички. Судебные медики насчитали на жертве около 30 ножевых ран.

Возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", расследование на личный контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.

© Фото : СУ СКР по Ленинградской области Сотрудник СК на месте обнаружения тела девочки © Фото : СУ СКР по Ленинградской области Сотрудник СК на месте обнаружения тела девочки

Черный автомобиль

Опрашивали возможных свидетелей, изучали уличные камеры. Одна из них засняла идущую по дороге Ирину. Она была в желтом дождевике.

На той же дороге и примерно в то же время видели черный "паркетник" члена правления садового товарищества "Захожье-2", бизнесмена Федора Мехнина. Оперативники дома его не застали. Родные сказали, что он уехал, куда — не знают.

Это насторожило силовиков, Мехнина стали искать.

© Фото : Объединенная пресс-служба суда Санкт-Петербурга Мехнин в зале суда © Фото : Объединенная пресс-служба суда Санкт-Петербурга Мехнин в зале суда

Его задержали 4 июля на железнодорожном вокзале в Гатчине. При нем было более миллиона рублей, снятых со счета накануне. Оперативники предположили, что подозреваемый собирался выехать из страны, но не успел.

На допросе бизнесмен не стал отпираться. Сознался в убийстве, согласился показать, как все произошло. Он возвращался на машине домой. Заметил на обочине девочку, остановился, взял нож и попытался затащить ее в лес, чтобы изнасиловать. Ирина сопротивлялась, что привело Мехнина в ярость.

"Я наносил удары ножом с разной степенью интенсивности и точности. В основном сверху вниз", — уточнил он.

Затем, накинув девочке на шею лямку от рюкзака, стал душить. Убедившись, что жертва мертва, оттащил тело поглубже в лес и продолжил путь домой.

Темная сторона

Мехнину предъявили обвинение и по решению суда на два месяца отправили в СИЗО. Соседи в шоке: вроде бы солидный бизнесмен, владелец строительной компании "Благодел". Хороший семьянин, общественный активист. В соцсети ВК, например, есть такая запись: "Федор Мехнин с семьей убрали территорию, прилегающую к въезду в садовое товарищество и озеру, собрали около десяти мешков бытового мусора: бутылки, стекло, подгузники, мертвых животных".

И ответ самого бизнесмена: "Дорогие друзья, субботник — это хорошее и правильное мероприятие. Я понимаю, что не всегда есть возможность подстроиться и поучаствовать. Именно поэтому мы сегодня старались для всех нас, чтобы приятно было пройтись к озеру и любоваться природой. Друзья, давайте уважать труд друг друга и себя. Тем самым мы показываем правильный пример своим детям и делаем мир вокруг нас лучше".

© Фото : СУ СКР по Ленинградской области Мехнин во время избрания меры пресечения © Фото : СУ СКР по Ленинградской области Мехнин во время избрания меры пресечения

Однако это была лишь маска. Мехнин уже имел судимость — за разбой, десять лет назад. Следователи считают, что он совершил много преступлений. Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к серии изнасилований в Ленинградской области в конце нулевых. Жертвами были девушки, ловившие на дороге попутные машины.