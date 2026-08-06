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Летний тур в Калининград. Как меняется отдых на курортах Прибалтики - РИА Новости, 06.08.2026
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Туризм
 
08:00 06.08.2026 (обновлено: 08:05 06.08.2026)
Летний тур в Калининград. Как меняется отдых на курортах Прибалтики

Стоимость поездки в Калининградскую область начинается от 80 тысяч рублей

© Shutterstock/FOTODOM / Konstantin TroninГород Зеленоградск, Калининградская область
Город Зеленоградск, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Konstantin Tronin
Город Зеленоградск, Калининградская область
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В самом западном регионе страны туристы летом предпочитают экскурсионные программы. Отдых на побережье не в приоритете: Балтийское море суровое и не слишком теплое. Но в этом году в июне вода прогрелась до двадцати четырех градусов, а воздух — до тридцати шести. Как складывается сезон в Калининградской области, что пользуется наибольшим спросом и сколько стоит тур — в материале РИА Новости.

Без роста

Обычно бронировать места на курортах Балтийского моря нужно было сильно заранее: уже в середине весны выбор в отелях сокращался, цены росли. Этот год стал исключением: продажи путевок на лето по сравнению с 2025-м упали на 15-20 процентов, рассказывают в АТОР.
© Shutterstock/FOTODOM / bellenaПляж Светлогорска, Калининградская область
Пляж Светлогорска, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / bellena
Пляж Светлогорска, Калининградская область
Туры подешевели на пять процентов, отмечают в ассоциации.
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак называет нынешний сезон неровным. До апреля бронирований было больше, чем год назад, затем из-за массовых задержек и отмен авиарейсов пошли отказы. Туристы переключались на направления, куда можно добраться по железной дороге или на автомобиле. Число отказов доходило до трети, подсчитали в АТОР.
© Shutterstock/FOTODOM / fordenЧайка на берегу Балтийского моря в городе Светлогорске, Калининградская область
Чайка на берегу Балтийского моря в городе Светлогорске, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / forden
Чайка на берегу Балтийского моря в городе Светлогорске, Калининградская область
И за несколько месяцев до поездки уже мало кто платит. Теперь решение принимают чаще всего за неделю до вылета, добавляют в "Алеан".
Из позитивного: несмотря на ослабление турпотока, регион по-прежнему входит в число самых востребованных у россиян. Местные власти рассчитывают на осень. Всего в 2026-м ожидают увеличение числа туристов на три-четыре процента.

Сколько стоит отдых на Балтийском море

До 45 процентов гостей останавливаются в областном центре, говорят в пресс-службе "Русского экспресса". В курортном Зеленоградске — 39, Светлогорске — 14,8.
© Shutterstock/FOTODOM / ParilovПляж Зеленоградска, Калининградская область
Пляж Зеленоградска, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Parilov
Пляж Зеленоградска, Калининградская область
В прошлом году на третьем месте был курорт Янтарный, в Светлогорске велись строительные работы.
Хотя Балтийское море редко бывает теплее 20 градусов, самые дорогие путевки — в прибрежные зоны.
© Shutterstock/FOTODOM / Ivanova KseniaПляж в Янтарном, Калининградская область
Пляж в Янтарном, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Ivanova Ksenia
Пляж в Янтарном, Калининградская область
Неделя в поселках Лесной, Рыбачий и Морское на Куршской косе с вылетом в середине августа и отелем с завтраком — от 149 тысяч рублей на двоих. В Зеленоградске на пару тысяч дешевле.
В Светлогорске — от 128 тысяч.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье Балтийского моря в городе Светлогорске Калининградской области
Отдыхающие на побережье Балтийского моря в городе Светлогорск Калининградской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на побережье Балтийского моря в городе Светлогорске Калининградской области
Если остановиться в Калининграде, можно существенно сэкономить: там — от 80 тысяч на двоих.
"В целом загрузка курортов высокая, но так как номерной фонд постоянно пополняется, места есть даже на близкие даты в пик сезона", — уточняют в "Русском экспрессе".

Внимание на восток

Летом отдых на море очень привлекателен, но в Калининградской области есть что посмотреть и не на побережье.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Гвардейск из замка Тапиау
Вид на Гвардейск из замка Тапиау - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Гвардейск из замка Тапиау
Историческое наследие лучше сохранилось в Гвардейске, Черняховске, Железнодорожном, Правдинске. Эти городки не такие парадные, как Светлогорск и Зеленоградск, но очень ухоженные. Можно посетить старинные замки или их руины, находящиеся в процессе реставрации.
© РИА Новости / Мария СеливановаСредневековое оружие в замке Тапиау
Средневековое оружие в замке Тапиау
Средневековое оружие в замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
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© РИА Новости / Мария СеливановаВ замке Тапиау
В замке Тапиау
В замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаРеставрация замка Тапиау в Калининградской области
Реставрация замка Тапиау в Калининградской области
Реставрация замка Тапиау в Калининградской области
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Средневековое оружие в замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
В замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
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Реставрация замка Тапиау в Калининградской области
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
В Гвардейске есть замок Тапиау — так назывался когда-то и сам город. Внутри — музей с богатой коллекцией средневекового оружия. А еще в этом году там открылся иммерсивный мультимедийный музей.
© РИА Новости / Мария СеливановаСветомузыкальный фонтан в Черняховске
Светомузыкальный фонтан в Черняховске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Светомузыкальный фонтан в Черняховске
В Черняховске стоит зайти в Музей часов в старой водонапорной башне, а потом отправиться в замок Инстербург, заложенный в XIV веке. Когда-то он принадлежал рыцарям Тевтонского ордена, сейчас полуразрушен. Сохранились хозяйственные помещения, в них — музей.
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты в музее замка Инстербург
Экспонаты в музее замка Инстербург - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Экспонаты в музее замка Инстербург
В Знаменске, который раньше назывался Велау, уцелели стены кирхи Святого Якоба XIV века. Когда-то тут хранилась Библия Мартина Лютера, а сейчас проводят музыкальные вечера и фотосессии.
Вечерний Воронеж - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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