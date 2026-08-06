Летний тур в Калининград. Как меняется отдых на курортах Прибалтики

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В самом западном регионе страны туристы летом предпочитают экскурсионные программы. Отдых на побережье не в приоритете: Балтийское море суровое и не слишком теплое. Но в этом году в июне вода В самом западном регионе страны туристы летом предпочитают экскурсионные программы. Отдых на побережье не в приоритете: Балтийское море суровое и не слишком теплое. Но в этом году в июне вода прогрелась до двадцати четырех градусов, а воздух — до тридцати шести. Как складывается сезон в Калининградской области, что пользуется наибольшим спросом и сколько стоит тур — в материале РИА Новости.

Без роста

Обычно бронировать места на курортах Балтийского моря нужно было сильно заранее: уже в середине весны выбор в отелях сокращался, цены росли. Этот год стал исключением: продажи путевок на лето по сравнению с 2025-м упали на 15-20 процентов, рассказывают в АТОР.

© Shutterstock/FOTODOM / bellena Пляж Светлогорска, Калининградская область © Shutterstock/FOTODOM / bellena Пляж Светлогорска, Калининградская область

Туры подешевели на пять процентов, отмечают в ассоциации.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак называет нынешний сезон неровным. До апреля бронирований было больше, чем год назад, затем из-за массовых задержек и отмен авиарейсов пошли отказы. Туристы переключались на направления, куда можно добраться по железной дороге или на автомобиле. Число отказов доходило до трети, подсчитали в АТОР.

© Shutterstock/FOTODOM / forden Чайка на берегу Балтийского моря в городе Светлогорске, Калининградская область © Shutterstock/FOTODOM / forden Чайка на берегу Балтийского моря в городе Светлогорске, Калининградская область

И за несколько месяцев до поездки уже мало кто платит. Теперь решение принимают чаще всего за неделю до вылета, добавляют в "Алеан".

Из позитивного: несмотря на ослабление турпотока, регион по-прежнему входит в число самых востребованных у россиян. Местные власти рассчитывают на осень. Всего в 2026-м ожидают увеличение числа туристов на три-четыре процента.

Сколько стоит отдых на Балтийском море

До 45 процентов гостей останавливаются в областном центре, говорят в пресс-службе "Русского экспресса". В курортном Зеленоградске — 39, Светлогорске — 14,8.

© Shutterstock/FOTODOM / Parilov Пляж Зеленоградска, Калининградская область © Shutterstock/FOTODOM / Parilov Пляж Зеленоградска, Калининградская область

В прошлом году на третьем месте был курорт Янтарный, в Светлогорске велись строительные работы.

Хотя Балтийское море редко бывает теплее 20 градусов, самые дорогие путевки — в прибрежные зоны.

© Shutterstock/FOTODOM / Ivanova Ksenia Пляж в Янтарном, Калининградская область © Shutterstock/FOTODOM / Ivanova Ksenia Пляж в Янтарном, Калининградская область

Неделя в поселках Лесной, Рыбачий и Морское на Куршской косе с вылетом в середине августа и отелем с завтраком — от 149 тысяч рублей на двоих. В Зеленоградске на пару тысяч дешевле.

В Светлогорске — от 128 тысяч.

Если остановиться в Калининграде, можно существенно сэкономить: там — от 80 тысяч на двоих.

"В целом загрузка курортов высокая, но так как номерной фонд постоянно пополняется, места есть даже на близкие даты в пик сезона", — уточняют в "Русском экспрессе".

Внимание на восток

Летом отдых на море очень привлекателен, но в Калининградской области есть что посмотреть и не на побережье.

Историческое наследие лучше сохранилось в Гвардейске, Черняховске, Железнодорожном, Правдинске. Эти городки не такие парадные, как Светлогорск и Зеленоградск, но очень ухоженные. Можно посетить старинные замки или их руины, находящиеся в процессе реставрации.

В Гвардейске есть замок Тапиау — так назывался когда-то и сам город. Внутри — музей с богатой коллекцией средневекового оружия. А еще в этом году там открылся иммерсивный мультимедийный музей.

В Черняховске стоит зайти в Музей часов в старой водонапорной башне, а потом отправиться в замок Инстербург, заложенный в XIV веке. Когда-то он принадлежал рыцарям Тевтонского ордена, сейчас полуразрушен. Сохранились хозяйственные помещения, в них — музей.