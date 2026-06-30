Почти тропики: рекордная жара на пляжах Балтийского моря

На курортах Калининградской области жарко. Вода в Зеленоградске и Светлогорске прогрелась до 23-24 градусов — аномальных значений для июня. Привычная норма — 18 градусов.
На курортах Калининградской области жарко. Вода в Зеленоградске и Светлогорске прогрелась до 23-24 градусов — аномальных значений для июня. Привычная норма — 18 градусов.
Жара пришла в регион из стран Южной Европы. По прогнозам синоптиков, к концу недели погода станет обычной — температура воздуха снизится до комфортных 22 градусов. Зато температура воды будет не ниже 21 градуса.
Жара пришла в регион из стран Южной Европы. По прогнозам синоптиков, к концу недели погода станет обычной — температура воздуха снизится до комфортных 22 градусов. Зато температура воды будет не ниже 21 градуса.
Пока туристы и местные жители отправились купаться и загорать. Пляжи курортов похожи на черноморские в разгар сезона: коврик к коврику, зонтик к зонтику.
Пока туристы и местные жители отправились купаться и загорать. Пляжи курортов похожи на черноморские в разгар сезона: коврик к коврику, зонтик к зонтику.
На берегу отдыхающие играют в волейбол, бадминтон.
На берегу отдыхающие играют в волейбол, бадминтон.
В курортном Зеленоградске на пляж перенесли даже групповые занятия йогой.
В курортном Зеленоградске на пляж перенесли даже групповые занятия йогой.
В море тоже аншлаг: дети плавают у берега с надувными кругами, взрослые отходят на глубину и отдыхают на матрасах.
В море тоже аншлаг: дети плавают у берега с надувными кругами, взрослые отходят на глубину и отдыхают на матрасах.
Некоторые заплывают за буйки на сапах. Море способствует — волн почти нет.
Некоторые заплывают за буйки на сапах. Море способствует — волн почти нет.
Высокая температура приведет к цветению водорослей, рассказал РИА Новости сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов.
Он отметил, что купаться в такой воде комфортно, но не стоит ее глотать: есть риск инфекций.
Белов уточнил, что у берегов появляются небольшие мертвые рыбы.
"Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое — соответственно, начинается легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично", — пояснил он.
Высокая температура приведет к цветению водорослей, рассказал РИА Новости сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов.
Он отметил, что купаться в такой воде комфортно, но не стоит ее глотать: есть риск инфекций.
Белов уточнил, что у берегов появляются небольшие мертвые рыбы.
"Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое — соответственно, начинается легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично", — пояснил он.
На море наблюдается эффект "фата-моргана", при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.
Миражи возникают из-за разницы температур воздуха: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха, свет от объекта изгибается вниз, визуально поднимая отдаленные объекты выше их реального расположения.
На море наблюдается эффект "фата-моргана", при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.
Миражи возникают из-за разницы температур воздуха: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха, свет от объекта изгибается вниз, визуально поднимая отдаленные объекты выше их реального расположения.
Балтийский загар держится долго из-за того, что под северным солнцем он формируется медленнее, утолщая пигментный слой кожи, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на южных курортах кожа быстро темнеет, но потом столь же быстро начинает обновляться после интенсивного солнечного воздействия.
Балтийский загар держится долго из-за того, что под северным солнцем он формируется медленнее, утолщая пигментный слой кожи, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на южных курортах кожа быстро темнеет, но потом столь же быстро начинает обновляться после интенсивного солнечного воздействия.