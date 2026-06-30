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Почти тропики: рекордная жара на пляжах Балтийского моря - РИА Новости, 30.06.2026
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Туризм
 
16:01 30.06.2026 (обновлено: 18:20 30.06.2026)
Почти тропики: рекордная жара на пляжах Балтийского моря

На балтийских курортах вода прогрелась до непривычных для июня 23 градусов

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В российской Прибалтике аномальная жара, пришедшая в Калининградскую область с юга Европы. Столбик термометра достигал отметки в 36 градусов, вода в море прогрелась до непривычных 23-24 градусов. Туристы и местные жители спасаются от палящего солнца на побережье. Как выглядят пляжи Балтийского моря в жару — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

На курортах Калининградской области жарко. Вода в Зеленоградске и Светлогорске прогрелась до 23-24 градусов — аномальных значений для июня. Привычная норма — 18 градусов.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске

На курортах Калининградской области жарко. Вода в Зеленоградске и Светлогорске прогрелась до 23-24 градусов — аномальных значений для июня. Привычная норма — 18 градусов.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

Жара пришла в регион из стран Южной Европы. По прогнозам синоптиков, к концу недели погода станет обычной — температура воздуха снизится до комфортных 22 градусов. Зато температура воды будет не ниже 21 градуса.

Отдых горожан на пляже в Зеленоградске

Жара пришла в регион из стран Южной Европы. По прогнозам синоптиков, к концу недели погода станет обычной — температура воздуха снизится до комфортных 22 градусов. Зато температура воды будет не ниже 21 градуса.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

Пока туристы и местные жители отправились купаться и загорать. Пляжи курортов похожи на черноморские в разгар сезона: коврик к коврику, зонтик к зонтику.

Отдых на пляже в Зеленоградске

Пока туристы и местные жители отправились купаться и загорать. Пляжи курортов похожи на черноморские в разгар сезона: коврик к коврику, зонтик к зонтику.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

На берегу отдыхающие играют в волейбол, бадминтон.

Мужчины играют в пляжный волейбол на побережье в Зеленоградске

На берегу отдыхающие играют в волейбол, бадминтон.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

В курортном Зеленоградске на пляж перенесли даже групповые занятия йогой.

Групповые спортивные занятия на пляже в Зеленоградске

В курортном Зеленоградске на пляж перенесли даже групповые занятия йогой.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

В море тоже аншлаг: дети плавают у берега с надувными кругами, взрослые отходят на глубину и отдыхают на матрасах.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске

В море тоже аншлаг: дети плавают у берега с надувными кругами, взрослые отходят на глубину и отдыхают на матрасах.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

Некоторые заплывают за буйки на сапах. Море способствует — волн почти нет.

Отдых на пляже в Зеленоградске

Некоторые заплывают за буйки на сапах. Море способствует — волн почти нет.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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7 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

Высокая температура приведет к цветению водорослей, рассказал РИА Новости сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов.

Он отметил, что купаться в такой воде комфортно, но не стоит ее глотать: есть риск инфекций.

Белов уточнил, что у берегов появляются небольшие мертвые рыбы.

"Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое — соответственно, начинается легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично", — пояснил он.

Отдых на пляже в Зеленоградске

Высокая температура приведет к цветению водорослей, рассказал РИА Новости сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов.

Он отметил, что купаться в такой воде комфортно, но не стоит ее глотать: есть риск инфекций.

Белов уточнил, что у берегов появляются небольшие мертвые рыбы.

"Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое — соответственно, начинается легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично", — пояснил он.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

На море наблюдается эффект "фата-моргана", при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.

Миражи возникают из-за разницы температур воздуха: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха, свет от объекта изгибается вниз, визуально поднимая отдаленные объекты выше их реального расположения.

Отдыхающие на Балтийском море в Зеленоградске

На море наблюдается эффект "фата-моргана", при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.

Миражи возникают из-за разницы температур воздуха: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха, свет от объекта изгибается вниз, визуально поднимая отдаленные объекты выше их реального расположения.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанк

Балтийский загар держится долго из-за того, что под северным солнцем он формируется медленнее, утолщая пигментный слой кожи, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.

По словам ученого, на южных курортах кожа быстро темнеет, но потом столь же быстро начинает обновляться после интенсивного солнечного воздействия.

Мужчина играет в пляжный волейбол на побережье в Зеленоградске

Балтийский загар держится долго из-за того, что под северным солнцем он формируется медленнее, утолщая пигментный слой кожи, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.

По словам ученого, на южных курортах кожа быстро темнеет, но потом столь же быстро начинает обновляться после интенсивного солнечного воздействия.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
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