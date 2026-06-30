Почти тропики: рекордная жара на пляжах Балтийского моря

Высокая температура приведет к цветению водорослей, рассказал РИА Новости сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов.

Он отметил, что купаться в такой воде комфортно, но не стоит ее глотать: есть риск инфекций.

Белов уточнил, что у берегов появляются небольшие мертвые рыбы.

"Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое — соответственно, начинается легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично", — пояснил он.