"Такого еще не было". Евросоюз оказался на пороге распада

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Союзники предали Испанию, увидев, как ее анклав в Северной Африке осадили 50 тысяч мигрантов. Одни призывают исключить королевство из Шенгенской зоны, другие ужесточают проверки на границе. Чем Мадрид напугал европейцев — в материале РИА Новости.

Формула воды

В испанский анклав Сеута на территории Марокко хлынули толпы африканцев. По меньшей мере 72 утонули или погибли в давке, пытаясь прорваться через границу.

Самый масштабный в истории Испании мигрантский кризис спровоцировал Верховный суд страны, постановивший в начале июля, что нелегалов, прибывших в Сеуту по морю, нельзя высылать обратно в упрощенном порядке. Этот формат депортации допустим, только когда преодолевают пограничное заграждение — например, забор. Море таковым считаться не может. Прибывшим следует предоставить помощь, прежде чем выдворять из страны.

Безусловно, это гуманно, так как приплывающие в Испанию зачастую находятся в тяжелом состоянии. Как минимум им нужно время на восстановление перед депортацией. При этом еще в середине минувшего месяца власти должны были установить водные преграды, но не сделали этого.

По версии Мадрида, марокканские преступные группировки решили воспользоваться случаем и парализовать работу правоохранительных органов на границе. В частности, пустили ложные слухи о том, что теперь мигранты якобы могут свободно попасть в Испанию по морю. В МВД Марокко подтвердили "злонамеренное использование цифрового пространства, распространение вводящей в заблуждение информации, роль банд, занимающихся торговлей людьми, а также ошибочную интерпретацию правовых и административных данных".

© REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте © REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте

Впрочем, политическая консалтинговая компания Teneo не исключила, что в Рабате решили не мешать мигрантам и наказать таким образом Мадрид за увеличение закупок газа у Алжира — заклятого врага Марокко. В 2021-м уже было нечто подобное — тогда испанскую границу пересекли порядка десяти тысяч человек.

Руководитель Центра иберийских исследований, старший научный сотрудник Института Европы РАН Иван Попов отметил, что для Испании Алжир и Марокко — такое направление внешней политики, в котором Мадрид может и даже вынужден отстаивать собственную позицию и право на самостоятельность.

"Сеута — оплот правоцентристских сил. В то же время там вполне мирно уживаются христиане и мусульмане. Споров на межнациональной почве практически не возникает. Благодаря этому удалось избежать кровопролития и каких-то других серьезных эксцессов во время наплыва нелегалов. Что же касается инцидента в целом — это результат безалаберного отношения к проблеме миграции. Как только Верховный суд принял свое решение, огромной массе безработной и неграмотной африканской молодежи показалось, что можно беспрепятственно попасть в Европу морем. Поверили фейковым новостям, распространяемым торговцами людьми", — объяснил эксперт РИА Новости.

© REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте © REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Бандиты даже организовали доставку нелегалов к побережью. Затем они собирались предоставлять им услуги по дальнейшему переезду в ЕС.

"Также в этом были заинтересованы сторонники независимости Сеуты — представители местных марокканских элит. Они периодически напоминают о себе Мадриду, чтобы там не забывали о том, как важно сотрудничать с Рабатом", — добавляет ученый.

Кризис в Сеуте разрешился за несколько дней. По данным МВД Испании, 4 августа на побережье города в оцеплении силовиков оставались около двух тысяч человек. Остальные добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. В море выставили плавучий заградительный барьер длиной 500 метров, за преодоление которого, согласно постановлению Верховного суда, полагается быстрая депортация.

Батальоны просят огня

Хотя испанские власти оперативно справились с кризисом, в ЕС успел разгореться дипломатический скандал. Как отмечает газета El País, Мадрид ждал от союзников такую же поддержку, какую в 2021-м получила Варшава на фоне наплыва беженцев с территории Белоруссии. Но вместо этого Испанию обвинили в подрыве системы европейской безопасности.

© AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Испании Педро Санчес © AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Испании Педро Санчес

Больше всех отличились в Риме. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о приостановлении действия шенгенского соглашения с Мадридом. А ее партия "Братья Италии" опубликовала в социальных сетях фотографии мигрантов на улицах Сеуты. "Вот она — модель Санчеса, которую так любят наши левые", — гласила подпись.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава МВД Финляндии Мари Рантанен от националистической партии "Истинные финны" согласились с итальянским правительством. "Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть в Шенгенской зоне", — подчеркнула Рантанен.

© REUTERS / Yves Herman Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО в Анкаре © REUTERS / Yves Herman Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО в Анкаре

Кроме того, 22 страны по инициативе Италии, Дании, Германии и Венгрии направили письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с призывом к Мадриду усилить контроль на внешней границе ЕС. По данным Politico, только лидеры Франции, Португалии, Ирландии и Люксембурга отказались присоединиться к осуждению Испании.

В Мадриде возмущены. В ответном послании фон дер Ляйен и главе Совета ЕС Антониу Коште премьер-министр Педро Санчес раскритиковал поведение союзников, "обусловленное предвзятостью, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами", и потребовал экстренной встречи европейских чиновников для урегулирования кризиса. "В нынешних международных условиях Евросоюз не может позволить себе такого рода эгоистичную, провоцирующую раскол и незаконную реакцию", — указал он.

В тени мигрантов

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает возмущение Испании вполне оправданным.

© REUTERS / Fabian Bimmer Испанские военнослужащие опрашивают мигранта в Сеуте после массового перехода границы © REUTERS / Fabian Bimmer Испанские военнослужащие опрашивают мигранта в Сеуте после массового перехода границы

"В 2015-м канцлер Германии Ангела Меркель пригласила в страну всех, кто сможет добраться. В результате в ЕС хлынули волны мигрантов, от которых в первую очередь пострадали Италия и Греция, оказавшиеся на пути переселенцев в ФРГ. По Дублинскому протоколу 1991-го за беженцев должна отвечать та страна, которая первой приняла их. В ЕС пришли к выводу, что это нужно пересмотреть. Процесс идет до сих пор. Параллельно позиции усиливают правые радикалы. Не говоря уже о том, что происходит в Восточной Европе", — говорит он.

По его мнению, произошедшее в Сеуте — заранее спланированная акция. Но подготовили ее торговцы людьми, а дивиденды извлекли правые политики.

© REUTERS / Jon Nazca Испанские военные и сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшему мигранту на пляже в Сеуте © REUTERS / Jon Nazca Испанские военные и сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшему мигранту на пляже в Сеуте

"Заинтересованных в конфликте много. Называют Дональда Трампа, у которого мощная агентурная сеть в Марокко, праворадикальные партии в Европе. Противники Санчеса внутри Европы тоже получили повод его раскритиковать. При этом никакой угрозы Шенгенской зоне нет. Во-первых, исключить из нее Испанию нельзя. Во-вторых, мигранты не смогут попасть из Сеуты в ЕС, так как для этого им снова нужно преодолеть море, а это намного сложнее, чем попасть из Марокко в анклав", — уточняет собеседник РИА Новости.