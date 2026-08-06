В пригороде Харькова прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога объявлена в частях Харьковской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы прозвучали в пригороде Харькова", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Харьковской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18