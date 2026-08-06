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В Минпросвещения рассказали об устной части в ЕГЭ по истории - РИА Новости, 06.08.2026
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07:27 06.08.2026
В Минпросвещения рассказали об устной части в ЕГЭ по истории

Сижажева: устная часть ЕГЭ по истории повысит качество образования

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году.
  • Устная часть ЕГЭ по истории позволит уйти от механического заучивания фактов к осмысленному диалогу о прошлом и оценить навыки исторического мышления.
  • Эксперт назвала четырех-пятилетний переходный период гуманным решением, которое даст возможность школам перестроить учебные программы и учителям повысить квалификацию.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Устная часть в ЕГЭ по истории повысит качество исторического образования в стране и сформирует у выпускников востребованные в современном мире навыки, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, учитель истории Карина Сижажева.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал РИА Новости, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.
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"Устная часть ЕГЭ по истории - это закономерный этап эволюции системы оценки знаний. Она позволит уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом, что в конечном счете повысит качество исторического образования и сформирует у выпускников навыки, востребованные в современном мире", - сказала Сижажева.
Эксперт подчеркнула, что инициатива вызвана не спонтанным желанием усложнить выпускные испытания, а объективной потребностью в проверке не механического заучивания дат и фактов, а живого исторического мышления. Письменная часть, даже с развернутыми ответами, не позволяет в полной мере оценить способность выпускника аргументировано излагать собственную позицию, вести исторический диалог, оперировать причинно-следственными связями в режиме реального времени.
"Устный ответ — это всегда демонстрация глубины понимания материала, умения выстраивать логическую структуру повествования и оперативно реагировать на уточняющие вопросы. Именно эти компетенции являются ключевыми для будущих студентов-гуманитариев. Как учитель истории я полностью поддерживаю данное решение, поскольку оно напрямую отвечает на давний запрос профессионального сообщества и общества в целом", - отметила эксперт.
Сижажева назвала заявленный четырех-пятилетний переходный период взвешенным и гуманным решением. По ее мнению, он дает достаточный временной запас для того, чтобы школы могли перестроить учебные программы, учителя — повысить квалификацию, а издательства — выпустить необходимые методические пособия.
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