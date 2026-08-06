В Минпросвещения рассказали об устной части в ЕГЭ по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения России планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году.

Устная часть ЕГЭ по истории позволит уйти от механического заучивания фактов к осмысленному диалогу о прошлом и оценить навыки исторического мышления.

Эксперт назвала четырех-пятилетний переходный период гуманным решением, которое даст возможность школам перестроить учебные программы и учителям повысить квалификацию.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Устная часть в ЕГЭ по истории повысит качество исторического образования в стране и сформирует у выпускников востребованные в современном мире навыки, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, учитель истории Карина Сижажева.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал РИА Новости, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.

"Устная часть ЕГЭ по истории - это закономерный этап эволюции системы оценки знаний. Она позволит уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом, что в конечном счете повысит качество исторического образования и сформирует у выпускников навыки, востребованные в современном мире", - сказала Сижажева.

Эксперт подчеркнула, что инициатива вызвана не спонтанным желанием усложнить выпускные испытания, а объективной потребностью в проверке не механического заучивания дат и фактов, а живого исторического мышления. Письменная часть, даже с развернутыми ответами, не позволяет в полной мере оценить способность выпускника аргументировано излагать собственную позицию, вести исторический диалог, оперировать причинно-следственными связями в режиме реального времени.

"Устный ответ — это всегда демонстрация глубины понимания материала, умения выстраивать логическую структуру повествования и оперативно реагировать на уточняющие вопросы. Именно эти компетенции являются ключевыми для будущих студентов-гуманитариев. Как учитель истории я полностью поддерживаю данное решение, поскольку оно напрямую отвечает на давний запрос профессионального сообщества и общества в целом", - отметила эксперт.