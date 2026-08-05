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Рекордную урожайность ячменя фиксируют в Амурской области - РИА Новости, 05.08.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:52 05.08.2026
Рекордную урожайность ячменя фиксируют в Амурской области

В Амурской области намолотили рекордные 42,8 тысячи тонн ранних зерновых

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрожай ячменя
Урожай ячменя - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Урожай ячменя. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг – РИА Новости. Аграрии Амурской области с начала уборочной кампании намолотили 42,8 тысячи тонн ранних зерновых при средней урожайности 28,7 центнера с гектара, некоторые хозяйства убирают ячмень с рекордными показателями, сообщило правительство региона.
По его информации, губернатор Амурской области Василий Орлов побывал с рабочей поездкой в Ивановском муниципальном округе.
"Несмотря на сложные погодные условия во время посевной, прогнозы аграриев позитивны. Рассчитываем получить хороший урожай в этом году. В частности, очень неплохие планы на сою и кукурузу. Не ожидаем и проблем со сбытом у амурских аграриев. В целом спрос на продукцию зерновых есть", – цитирует правительство Орлова.
Губернатор отметил, что появились новые предприятия, готовые покупать овес по высоким ценам, спросом пользуется ячмень. Он обратил внимание, что погода благоприятствует для уборки урожая, что видно на примере передовых хозяйств Ивановского округа.
По данным правительства, амурские аграрии намолотили 42,8 тысячи тонн зерна при средней урожайности 28,7 центнера с гектара. На сегодняшний день ранние зерновые убраны почти на 15 тысячах гектаров, темпы ниже прошлогодних из-за дождей, мешавших технике выйти на поля.
В этом году культуры занимают более 154 тысяч гектаров, наиболее активно уборка ведется в Тамбовском, Константиновском и Ивановском округах, уточняется в сообщении.
"Урожайность лучше, чем в прошлом году, ячмень некоторые хозяйства убирают с рекордными показателями. При этом ячмень хорошего качества", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Амурской области Олега Туркова.
Генеральный директор местной компании "Луч" Владимир Ус рассказал, что предприятие сохраняет плановые темпы, урожайность ячменя в хозяйстве составила около 30 центнеров с гектара.
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