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Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру присмотреться к партии "Яблоко" - РИА Новости, 05.08.2026
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Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру присмотреться к партии "Яблоко"

Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать оценку действиям партии "Яблоко"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Яблоко"
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип партии "Яблоко". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям партии "Яблоко" и ее лидеров.
  • По словам Миронова, партия "Яблоко" много раз показывала себя скрытыми и прямыми предателями Родины и использует предвыборную агитацию в антироссийских целях.
  • Глава "Справедливой России" заявил, что "Яблоко" на протяжении многих лет публично поддерживает позиции иноагентов и открыто выступает против СВО.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минюст и Генпрокуратура должны внимательно присмотреться к партии "Яблоко" и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
По его словам, "Яблоко" в очередной раз пытается пройти в Госдуму несмотря на то, что представители партии много раз "показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины".
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"Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии "Яблоко" и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям. Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Все свои годы партия "Яблоко" последовательно "сдавала и продавала" Россию Западу, продолжает это и сейчас, заявил он.
"Партия на протяжении многих лет публично поддерживает позиции иноагентов по самым разным вопросам. В декабре главу "Яблока" привлекли к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики", - отметил политик.
Он напомнил, что партия "Яблоко" открыто выступает против СВО.
"И это… когда наши ребята и мирные граждане гибнут от рук преступного киевского режима", - заключил Миронов.
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Выборы в Государственную думуСергей МироновЯблокоГенеральная прокуратура РФСправедливая Россия
 
 
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