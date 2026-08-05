Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру присмотреться к партии "Яблоко"

Краткий пересказ от РИА ИИ Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать правовую оценку действиям партии "Яблоко" и ее лидеров.

По словам Миронова, партия "Яблоко" много раз показывала себя скрытыми и прямыми предателями Родины и использует предвыборную агитацию в антироссийских целях.

Глава "Справедливой России" заявил, что "Яблоко" на протяжении многих лет публично поддерживает позиции иноагентов и открыто выступает против СВО.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минюст и Генпрокуратура должны внимательно присмотреться к партии "Яблоко" и ее лидерам, дать правовую оценку их действиям, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

По его словам, " Яблоко " в очередной раз пытается пройти в Госдуму несмотря на то, что представители партии много раз "показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины".

"Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии "Яблоко" и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям. Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях", - написал Миронов в своем Telegram-канале

Все свои годы партия "Яблоко" последовательно "сдавала и продавала" Россию Западу, продолжает это и сейчас, заявил он.

"Партия на протяжении многих лет публично поддерживает позиции иноагентов по самым разным вопросам. В декабре главу "Яблока" привлекли к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики", - отметил политик.

Он напомнил, что партия "Яблоко" открыто выступает против СВО.