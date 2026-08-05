Возинья получил разрешение играть в Чили под прозвищем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья получил разрешение играть в чемпионате Чили в составе "Коло-Коло" со своим прозвищем на майке.
- Правила высшего дивизиона чемпионата Чили предписывают футболистам указывать на спине игровой формы свою фамилию по отцу или матери, но "Коло-Коло" получило специальное разрешение от чилийских футбольных властей для Возиньи.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья получил разрешение играть в чемпионате Чили по футболу в составе "Коло-Коло" со своим прозвищем на майке, сообщает Africanews.
Ранее Globo сообщил, что "Коло-Коло" необходимо было обратиться в Национальную профессиональную футбольную ассоциацию Чили (ANFP) с просьбой разрешить вратарю сохранить надпись "Возинья" на футболке, поскольку правила высшего дивизиона чемпионата Чили предписывают футболистам указывать на спине игровой формы свою фамилию по отцу или матери.
В ночь на среду по московскому времени "Коло-Коло" официально представил голкипера, чье настоящее имя Жозимар Жозе Эвора Диаш, с прозвищем Возинья на майке. По информации СМИ, "Коло-Коло" получил специальное разрешение от чилийских футбольных властей для Возиньи.
Возинье 40 лет. С июля он находился в статусе свободного агента. Его последним клубом был португальский "Шавеш". По ходу карьеры вратарь представлял ряд команд, включая португальский "Жил Висенте", кипрский АЕЛ из Лимасола, словацкий "Тренчин" и молдавский "Зимбру".
На чемпионате мира 2026 года сборная Кабо-Верде завершила групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила на тот момент действующим чемпионам аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram* - более 28 миллионов. Также он вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.
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