Возинья получил разрешение играть в Чили под прозвищем

Возинье 40 лет. С июля он находился в статусе свободного агента. Его последним клубом был португальский "Шавеш". По ходу карьеры вратарь представлял ряд команд, включая португальский "Жил Висенте", кипрский АЕЛ из Лимасола, словацкий "Тренчин" и молдавский "Зимбру".

На чемпионате мира 2026 года сборная Кабо-Верде завершила групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила на тот момент действующим чемпионам аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram* - более 28 миллионов. Также он вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.