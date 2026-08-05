В Госдуме прокомментировали проект о регулировании видеоигр

Краткий пересказ от РИА ИИ Законопроект о регулировании видеоигр направлен на поддержку российского геймдева и защиту детей от цифровых угроз.

В законопроекте нет намерений запретить зарубежные игровые платформы, а внесены поправки, которые снимают лишние барьеры и разночтения.

Предлагается ввести систему глубокой маркировки контента в играх, чтобы родители могли понимать, что за контент представлен в игре.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Законопроект о регулировании видеоигр не предполагает запрета зарубежных игровых платформ, а направлен на поддержку российского геймдева и защиту детей от цифровых угроз, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

« "Мы прекрасно понимаем и важность глобальных видеоигровых платформ (кстати, в законопроекте нет ни слова о их запрете). Более того, в ходе "нулевого чтения" документа с участием широкого круга представителей индустрии появился целый ряд поправок, которые снимают лишние барьеры и разночтения", - написал Горелкин в своем канале на платформе "Макс".

Он рассказал, что суть инициативы очень простая - простимулировать развитие российского геймдева, для чего в законопроекте вводится ряд важных дефиниций: что такое видеоигра, игровая платформа, кто считается распространителем видеоигр.

По словам депутата, сейчас в российском законодательстве эти понятия никак не прописаны, поэтому системное планирование мер поддержки видеоигровой индустрии затруднено.

« "Согласны наши игроделы и с предлагаемой системой глубокой маркировки, которая позволит родителям понять, что за контент представлен в игре", - добавил Горелкин

По его мнению, именно информированность родителей способна оградить детей от большинства цифровых угроз, в том числе от рисков неконтролируемого гейминга и мошеннических схем.