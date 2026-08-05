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В Госдуме прокомментировали проект о регулировании видеоигр - РИА Новости, 05.08.2026
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17:58 05.08.2026
В Госдуме прокомментировали проект о регулировании видеоигр

Горелкин: законопроект о видеоиграх не предполагает запрета зарубежных платформ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законопроект о регулировании видеоигр направлен на поддержку российского геймдева и защиту детей от цифровых угроз.
  • В законопроекте нет намерений запретить зарубежные игровые платформы, а внесены поправки, которые снимают лишние барьеры и разночтения.
  • Предлагается ввести систему глубокой маркировки контента в играх, чтобы родители могли понимать, что за контент представлен в игре.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Законопроект о регулировании видеоигр не предполагает запрета зарубежных игровых платформ, а направлен на поддержку российского геймдева и защиту детей от цифровых угроз, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
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"Мы прекрасно понимаем и важность глобальных видеоигровых платформ (кстати, в законопроекте нет ни слова о их запрете). Более того, в ходе "нулевого чтения" документа с участием широкого круга представителей индустрии появился целый ряд поправок, которые снимают лишние барьеры и разночтения", - написал Горелкин в своем канале на платформе "Макс".

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Он рассказал, что суть инициативы очень простая - простимулировать развитие российского геймдева, для чего в законопроекте вводится ряд важных дефиниций: что такое видеоигра, игровая платформа, кто считается распространителем видеоигр.
По словам депутата, сейчас в российском законодательстве эти понятия никак не прописаны, поэтому системное планирование мер поддержки видеоигровой индустрии затруднено.
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"Согласны наши игроделы и с предлагаемой системой глубокой маркировки, которая позволит родителям понять, что за контент представлен в игре", - добавил Горелкин.
По его мнению, именно информированность родителей способна оградить детей от большинства цифровых угроз, в том числе от рисков неконтролируемого гейминга и мошеннических схем.
"Мы рассчитываем, что к финальной версии законопроект о видеоиграх претерпит такую же трансформацию, как это произошло с законопроектом об искусственном интеллекте: никаких запретов, четкие правила и безусловная поддержка российских компаний", - подытожил парламентарий.
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ТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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