Васильев предложил лишать гражданства уехавших из России спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев заявил, что компенсация государству затрат на подготовку или лишение российского гражданства могут стать преградой для спортсменов, желающих выступать за другую страну.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о возможности введения юридически обязывающих соглашений между федерациями и атлетами для компенсации затрат государства при смене спортсменом гражданства.
- Дмитрий Васильев подчеркнул, что вопрос о лишении российского гражданства при отказе от компенсации также должен быть проработан и внесен в Госдуму.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Компенсация государству всех затрат на подготовку или лишение российского гражданства могут стать серьезной преградой для спортсменов, желающих выступать за другую страну, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ведомство может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменом компенсировать вложенные в него средства. По словам министра, ежегодные расходы государства на подготовку одного атлета могут достигать 1,5 миллиона рублей.
"Помимо требований о компенсации затрат государства при смене спортсменом гражданства, необходимо также проработать вариант внесения в Госдуму вопроса о лишении российского гражданства. Потому что вдруг атлет скажет: я не буду вам ничего платить, перейду в другую страну, и что вы со мной сделаете? На государственном уровне надо ставить вопрос выбора, и думаю, что мало кто захочет отказаться от гражданства России. Конечно, такие люди найдутся, но их будет очевидное меньшинство", - сказал Васильев.
"Либо сохранение гражданства, но при этом на спортсмене повиснет такой финансовый долг, который не позволит ему выехать из страны до его полного погашения. Такие механизмы можно включить для того, чтобы спортсмены несколько раз подумали: стоит ли им менять спортивное гражданство или нет", - подчеркнул собеседник агентства.