Васильев предложил лишать гражданства уехавших из России спортсменов

"Помимо требований о компенсации затрат государства при смене спортсменом гражданства, необходимо также проработать вариант внесения в Госдуму вопроса о лишении российского гражданства. Потому что вдруг атлет скажет: я не буду вам ничего платить, перейду в другую страну, и что вы со мной сделаете? На государственном уровне надо ставить вопрос выбора, и думаю, что мало кто захочет отказаться от гражданства России. Конечно, такие люди найдутся, но их будет очевидное меньшинство", - сказал Васильев.