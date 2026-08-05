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Трутнев назвал сроки создания дноуглубительного флота на Севморпути - РИА Новости, 05.08.2026
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02:04 05.08.2026
Трутнев назвал сроки создания дноуглубительного флота на Севморпути

Трутнев: поручение Путина по дноуглубительному флоту выполнят в течение недели

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПолпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что поручение президента РФ Владимира Путина по созданию дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути будет выполнено в течение недели.
  • На совещании во вторник были выявлены разногласия по финансовой модели между ГК «Росатом», Минтрансом и Минфином, но вице-премьер выразил уверенность в завершении работы над поручением президента в ближайшее время.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по созданию дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути будет выполнено в течение недели, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во вторник в Доме правительства Трутнев провел совещание по вопросу создания дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути.
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"Дноуглубительный флот для работы в акватории Северного морского пути будет создан. Сегодня были некоторые разночтения по финансовой модели. Не все сошлось в экономике между ГК "Росатом", Минтрансом и Минфином. Я соответствующие просьбы нашим коллегам сформулировал. В течение недели мы доведем до конца поручение президента Российской Федерации по созданию собственного дноуглубительного флота", - сообщил вице-премьер журналистам.
По его словам, в период с 2020 года по настоящее время ГК "Росатом" выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабетта и проработан вариант создания собственного дноуглубительного флота. Как уточнили в пресс-службе, первый этап предусматривает приобретение судов для выполнения работ в короткий навигационный период.
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"Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне", - отметил Трутнев на совещании.
Путин дал поручение правительству России совместно с госкорпорацией "Росатом" и ПАО "Новатэк" рассмотреть вопрос приобретения флота для проведения дноуглубительных работ в акватории Северного морского пути. Утвержденный перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля, размещен на сайте Кремля.
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РоссияСабеттаЮрий ТрутневВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство финансов РФ (Минфин России)Новатэк
 
 
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