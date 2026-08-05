Трутнев назвал сроки создания дноуглубительного флота на Севморпути

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина по созданию дноуглубительного флота для работы в акватории Северного морского пути будет выполнено в течение недели, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, в период с 2020 года по настоящее время ГК "Росатом" выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабетта и проработан вариант создания собственного дноуглубительного флота. Как уточнили в пресс-службе, первый этап предусматривает приобретение судов для выполнения работ в короткий навигационный период.