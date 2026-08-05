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В Таиланде футболист погиб от удара молнии - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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13:51 05.08.2026
В Таиланде футболист погиб от удара молнии

В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча

© СоцсетиМолния бьет по одному из игроков во время матча в Таиланде
Молния бьет по одному из игроков во время матча в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Соцсети
Молния бьет по одному из игроков во время матча в Таиланде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026.
  • Погибшим оказался 24-летний Софван Авае, игрок клуба третьего дивизиона "Яла", еще девять человек получили травмы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026, сообщает Bangkok Post.
Трагедия произошла во вторник в южной провинции Наратхиват, еще девять человек получили травмы. Погибшим оказался 24-летний Софван Авае, игрок клуба третьего дивизиона "Яла".
Видео, размещенное в соцсетях, запечатлело удар молнии, после которой несколько игроков упали на газон.
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