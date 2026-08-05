Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026.
- Погибшим оказался 24-летний Софван Авае, игрок клуба третьего дивизиона "Яла", еще девять человек получили травмы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026, сообщает Bangkok Post.
Трагедия произошла во вторник в южной провинции Наратхиват, еще девять человек получили травмы. Погибшим оказался 24-летний Софван Авае, игрок клуба третьего дивизиона "Яла".
Видео, размещенное в соцсетях, запечатлело удар молнии, после которой несколько игроков упали на газон.
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