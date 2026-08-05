Рейтинг@Mail.ru
Мужчина получил срок за оправдание Шариповой, взорвавшей бомбу на "Лубянке" - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 05.08.2026
Мужчина получил срок за оправдание Шариповой, взорвавшей бомбу на "Лубянке"

Мужчина получил 1,5 года за оправдание Шариповой, взорвавшей бомбу на "Лубянке"

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москвич Мухаммед Алескеров приговорен к полутора годам лишения свободы за комментарии, содержащие положительную оценку Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро «Лубянка» в 2010 году.
  • Алескерову также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок три года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к полутора годам москвича по обвинению в оправдании Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро "Лубянка" в 2010 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судом установлено, что 20-летний житель Москвы Мухаммед Алескеров в январе 2023 года оставил два комментария в Telegram, содержащих положительную оценку Марьям Шариповой и совершенного ею самоподрыва.
"Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок три года", - рассказали в пресс-службе.
В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошло два мощных взрыва. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 - на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.
По данным силовиков, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Второй взрыв, на станции "Парк культуры", совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева).
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Фигурант дела о публичном оправдании теракта в "Крокусе" получил шесть лет
13 марта, 14:01
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМоскваРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала