Мужчина получил срок за оправдание Шариповой, взорвавшей бомбу на "Лубянке"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москвич Мухаммед Алескеров приговорен к полутора годам лишения свободы за комментарии, содержащие положительную оценку Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро «Лубянка» в 2010 году.
- Алескерову также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок три года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к полутора годам москвича по обвинению в оправдании Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро "Лубянка" в 2010 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок три года", - рассказали в пресс-службе.
В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошло два мощных взрыва. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 - на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.
По данным силовиков, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Второй взрыв, на станции "Парк культуры", совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева).
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.