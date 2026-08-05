Мужчина получил срок за оправдание Шариповой, взорвавшей бомбу на "Лубянке"

Краткий пересказ от РИА ИИ Москвич Мухаммед Алескеров приговорен к полутора годам лишения свободы за комментарии, содержащие положительную оценку Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро «Лубянка» в 2010 году.

Алескерову также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок три года.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к полутора годам москвича по обвинению в оправдании Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро "Лубянка" в 2010 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Судом установлено, что 20-летний житель Москвы Мухаммед Алескеров в январе 2023 года оставил два комментария в Telegram , содержащих положительную оценку Марьям Шариповой и совершенного ею самоподрыва.

"Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок три года", - рассказали в пресс-службе.

В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошло два мощных взрыва. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 - на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.

По данным силовиков, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Второй взрыв, на станции "Парк культуры", совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева).