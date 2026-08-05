Партнер миллиардера Трабера обжалует арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата.
- Даниленко был задержан вместе с Ильей Трабером в Ленинградской области и арестован по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.
"Мы обжалуем в кассации арест Даниленко", - сказал собеседник агентства.
В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест. Даниленко вину не признает, уточнил адвокат.
Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
По делу проходят еще два фигуранта - предполагаемые исполнители Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, оба находятся в СИЗО.
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15 июля, 12:29