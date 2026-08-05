Партнер миллиардера Трабера обжалует арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата.

Даниленко был задержан вместе с Ильей Трабером в Ленинградской области и арестован по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Защита делового партнера миллиардера Ильи Трабера Владимира Даниленко обжалует его арест по делу об убийстве депутата, заявил РИА Новости его адвокат Арман Джаракян.

"Мы обжалуем в кассации арест Даниленко ", - сказал собеседник агентства.

В среду Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на его арест. Даниленко вину не признает, уточнил адвокат.

Даниленко был задержан вместе с Трабером в Ленинградской области в середине июня и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношение оружия (по пунктам" ж"," з" части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).

Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.