Девочка в "маске Бэтмена" преобразилась после операции в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Девочка из США Луна Феннер, известная как ребенок в "маске Бэтмена", преобразилась после заключительной операции в Санкт-Петербурге.

22 июля Луне провели операцию по удалению остатков невуса и рубцов, а 24 июля ей сняли швы и повязки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", преобразилась после заключительной операции в Санкт-Петербурге, фото после снятия швов опубликовала ее мама Кэрол Феннер.

Ранее в частной клинике, где лечится Луна, РИА Новости сообщали, что в среду ей сняли швы и повязки после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов, которая прошла 22 июля. Администратор профильного отделения клиники рассказывала, что после снятия швов Луна была счастлива и танцевала.

© Фото : Соцсети Девочка в "маске Бэтмена" преобразилась после операции в Петербурге © Фото : Соцсети Девочка в "маске Бэтмена" преобразилась после операции в Петербурге

Кэрол Феннер опубликовала фото дочери в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Несмотря на легкую припухлость лица после операции, Луна выглядит довольной и уверенной в себе. На лице девочки местами сохранился пластырь, но видна и обширная область гладкой кожи.

В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.