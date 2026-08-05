Рейтинг@Mail.ru
Девочка в "маске Бэтмена" преобразилась после операции в Петербурге - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 05.08.2026
Девочка в "маске Бэтмена" преобразилась после операции в Петербурге

Девочка из США Луна Феннер преобразилась после операции в Петербурге

© Фото : @luna.love.hopeЛуна Феннер
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : @luna.love.hope
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочка из США Луна Феннер, известная как ребенок в "маске Бэтмена", преобразилась после заключительной операции в Санкт-Петербурге.
  • 22 июля Луне провели операцию по удалению остатков невуса и рубцов, а 24 июля ей сняли швы и повязки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", преобразилась после заключительной операции в Санкт-Петербурге, фото после снятия швов опубликовала ее мама Кэрол Феннер.
Ранее в частной клинике, где лечится Луна, РИА Новости сообщали, что в среду ей сняли швы и повязки после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов, которая прошла 22 июля. Администратор профильного отделения клиники рассказывала, что после снятия швов Луна была счастлива и танцевала.
© Фото : СоцсетиДевочка в "маске Бэтмена" преобразилась после операции в Петербурге
Девочка в маске Бэтмена преобразилась после операции в Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Соцсети
Девочка в "маске Бэтмена" преобразилась после операции в Петербурге
Кэрол Феннер опубликовала фото дочери в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Несмотря на легкую припухлость лица после операции, Луна выглядит довольной и уверенной в себе. На лице девочки местами сохранился пластырь, но видна и обширная область гладкой кожи.
В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.
Первая в России операция миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии новым малотравматичным способом - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российские врачи научились делать новую операцию при патологии сердца
2 марта, 12:42
 
Санкт-ПетербургСШАЛунаКэрол ФеннерЛуна ФеннерОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала