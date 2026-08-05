В США рассказали о распространении инфекции со взрывной диареей

Краткий пересказ от РИА ИИ Циклоспороз проявился в 47 из 50 американских штатов.

Подтверждено более 10,5 тысяч случаев инфекции, более 500 человек были госпитализированы, двое скончались.

Сильнее всего вспышка циклоспороза затронула штаты Мичиган, Индиана, Огайо и Северная Каролина.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Вызывающий "взрывную" диарею циклоспороз проявился в 47 из 50 американских штатов, сообщили РИА Новости в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Сорок семь штатов сообщили о случаях заболевания", - сообщили в ведомстве на запрос агентства.

Там отметили, что для более 500 человек потребовалась госпитализация, двое скончались. В стране порядка 10,5 тысяч подтвержденных лабораторно случаев инфекции, сообщили в ведомстве.

Более половины заболевших - женщины, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, сообщили в CDC.

Сильнее всего вспышка циклоспороза затронула штаты Мичиган Индиана и Огайо, а также Северную Каролину, добавили медицинские власти.

В ведомстве сообщили, что еще 1341 американец подхватил инфекцию за границей. Такие путешественники обнаружились в 44 штатах.

Медицинские власти признали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.