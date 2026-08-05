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В США рассказали о распространении инфекции со взрывной диареей - РИА Новости, 05.08.2026
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16:57 05.08.2026
В США рассказали о распространении инфекции со взрывной диареей

CDC: циклоспороз выявили уже в 47 американских штатах

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Циклоспороз проявился в 47 из 50 американских штатов.
  • Подтверждено более 10,5 тысяч случаев инфекции, более 500 человек были госпитализированы, двое скончались.
  • Сильнее всего вспышка циклоспороза затронула штаты Мичиган, Индиана, Огайо и Северная Каролина.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Вызывающий "взрывную" диарею циклоспороз проявился в 47 из 50 американских штатов, сообщили РИА Новости в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Сорок семь штатов сообщили о случаях заболевания", - сообщили в ведомстве на запрос агентства.
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Там отметили, что для более 500 человек потребовалась госпитализация, двое скончались. В стране порядка 10,5 тысяч подтвержденных лабораторно случаев инфекции, сообщили в ведомстве.
Более половины заболевших - женщины, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, сообщили в CDC.
Сильнее всего вспышка циклоспороза затронула штаты Мичиган, Индиана и Огайо, а также Северную Каролину, добавили медицинские власти.
В ведомстве сообщили, что еще 1341 американец подхватил инфекцию за границей. Такие путешественники обнаружились в 44 штатах.
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Медицинские власти признали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.
Ранее генеральный директор компании Think Healthy Group Тэйлор Уоллес сообщил РИА Новости, что циклоспороз может распространиться за пределы США. Попадание инфекции в Россию маловероятно, сообщал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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