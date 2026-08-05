Девочка в "маске Бэтмена" танцевала после снятия швов в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Луна Феннер успешно прошла заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге.

После снятия швов Луна была счастлива и довольна результатом операции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", танцевала и была счастлива, когда ей сняли швы и повязки после заключительной операции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.

Ранее в клинике сообщали РИА Новости, что в среду Луне , которой 22 июля успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов, сняли швы и повязки. По словам ее мамы, девочка "считала дни" до снятия швов.

"Луне результат понравился. И она, и ее мама остались довольны... Луна танцевала и была счастлива", - рассказала администратор профильного отделения клиники.

В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.