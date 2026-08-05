В США новорожденным мальчикам неожиданно стали давать русское имя

Так, в 2025 году появились на свет 2240 Иванов, а в 2024-м — 2354. В общей сложности в последние годы это имя получили более 0,1 процента младенцев, говорится в ответе службы на запрос агентства.

В результате имя Иван уже несколько лет входит в топ-200 самых популярных, занимая места от 153-го до 168-го. В частности, оно обошло в этом списке Дональда и Джона: в 2025-м так назвали 395 и 230 новорожденных американцев.