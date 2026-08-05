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В США новорожденным мальчикам неожиданно стали давать русское имя - РИА Новости, 05.08.2026
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03:31 05.08.2026 (обновлено: 11:39 05.08.2026)
В США новорожденным мальчикам неожиданно стали давать русское имя

В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами

© AP Photo / Seth WenigНоворожденные в родильном отделении центра послеродового восстановления в Кирьяс-Джоэле, штат Нью-Йорк
Новорожденные в родильном отделении центра послеродового восстановления в Кирьяс-Джоэле, штат Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Новорожденные в родильном отделении центра послеродового восстановления в Кирьяс-Джоэле, штат Нью-Йорк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В США более 0,1 процента новорожденных в последние годы называют Иванами.
  • В 2025 году появилось на свет 2240 мальчиков с таким именем.
  • Оно вошло в топ-200 самых популярных.
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Тысячи новорожденных американцев ежегодно получают имя Иван, сообщили РИА Новости в службе социального обеспечения США.
Так, в 2025 году появились на свет 2240 Иванов, а в 2024-м — 2354. В общей сложности в последние годы это имя получили более 0,1 процента младенцев, говорится в ответе службы на запрос агентства.
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В результате имя Иван уже несколько лет входит в топ-200 самых популярных, занимая места от 153-го до 168-го. В частности, оно обошло в этом списке Дональда и Джона: в 2025-м так назвали 395 и 230 новорожденных американцев.
Самым популярным мужским именем стало Лиам, а женским — Оливия.
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