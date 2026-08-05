Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска после освобождения Белицкого могут выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области после взятия Доброполья.
- Российские бойцы наносят огневое поражение украинским формированиям на расстоянии 30–50 километров от линии боевого соприкосновения.
- Бойцы группировки «Центр» освоили способы нанесения ударов на расстояние 75–120 километров и переходят к массовому применению соответствующего оружия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. После освобождения Доброполья российские войска получат возможность выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр", участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол.
МО РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
"Следующий крупный населенный пункт - это Доброполье. С потерей (ВСУ - ред.) Доброполья у Вооруженных сил Российской Федерации есть возможность выйти на оперативный простор", - сказал Апостол в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, до границы с Днепропетровской областью больше нет крупных населенных пунктов, за которые противник "сможет так долго цепляться".
Сейчас российские бойцы наносят огневое поражение украинским формированиям на расстоянии 30-50 километров от линии боевого соприкосновения, рассказал Апостол. Это вынуждает противника пытаться отправлять группы пешком, но вблизи линии боевого соприкосновения интенсивность огня по ним за счет артиллерии и ударных FPV-дронов еще выше.
Кроме того, бойцы "Центра" уже освоили способы наносить удары на расстояние 75-120 километров и теперь переходят от единичных случаев к массовому применению оружия, позволяющего это, отметил начальник разведки 51-й общевойсковой армии.
Он также сообщил, что украинские войска пытались проводить контратаки, но заканчивалось это для них "не совсем удачно".
Кроме того, однажды командование ВСУ отправило диверсионно-разведывательные группы в форме российских Вооруженных сил. В то же время российские бойцы проявили бдительность, взяли двоих солдат ВСУ в плен, и благодаря полученным от них данным сорвали все планы противника.
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22 июня 2022, 17:18