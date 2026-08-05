Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска после освобождения Белицкого могут выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области после взятия Доброполья.

Российские бойцы наносят огневое поражение украинским формированиям на расстоянии 30–50 километров от линии боевого соприкосновения.

Бойцы группировки «Центр» освоили способы нанесения ударов на расстояние 75–120 километров и переходят к массовому применению соответствующего оружия.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. После освобождения Доброполья российские войска получат возможность выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр", участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол.

МО РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.

"Следующий крупный населенный пункт - это Доброполье . С потерей (ВСУ - ред.) Доброполья у Вооруженных сил Российской Федерации есть возможность выйти на оперативный простор", - сказал Апостол в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, до границы с Днепропетровской областью больше нет крупных населенных пунктов, за которые противник "сможет так долго цепляться".

Сейчас российские бойцы наносят огневое поражение украинским формированиям на расстоянии 30-50 километров от линии боевого соприкосновения, рассказал Апостол. Это вынуждает противника пытаться отправлять группы пешком, но вблизи линии боевого соприкосновения интенсивность огня по ним за счет артиллерии и ударных FPV-дронов еще выше.

Кроме того, бойцы "Центра" уже освоили способы наносить удары на расстояние 75-120 километров и теперь переходят от единичных случаев к массовому применению оружия, позволяющего это, отметил начальник разведки 51-й общевойсковой армии.

Он также сообщил, что украинские войска пытались проводить контратаки, но заканчивалось это для них "не совсем удачно".