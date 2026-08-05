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ВС России выйдут на оперативный простор после освобождения Доброполья - РИА Новости, 05.08.2026
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ВС России выйдут на оперативный простор после освобождения Доброполья

После Доброполья ВС России смогут двигаться в сторону Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска после освобождения Белицкого могут выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области после взятия Доброполья.
  • Российские бойцы наносят огневое поражение украинским формированиям на расстоянии 30–50 километров от линии боевого соприкосновения.
  • Бойцы группировки «Центр» освоили способы нанесения ударов на расстояние 75–120 километров и переходят к массовому применению соответствующего оружия.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. После освобождения Доброполья российские войска получат возможность выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр", участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол.
МО РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
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"Следующий крупный населенный пункт - это Доброполье. С потерей (ВСУ - ред.) Доброполья у Вооруженных сил Российской Федерации есть возможность выйти на оперативный простор", - сказал Апостол в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, до границы с Днепропетровской областью больше нет крупных населенных пунктов, за которые противник "сможет так долго цепляться".
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Сейчас российские бойцы наносят огневое поражение украинским формированиям на расстоянии 30-50 километров от линии боевого соприкосновения, рассказал Апостол. Это вынуждает противника пытаться отправлять группы пешком, но вблизи линии боевого соприкосновения интенсивность огня по ним за счет артиллерии и ударных FPV-дронов еще выше.
Кроме того, бойцы "Центра" уже освоили способы наносить удары на расстояние 75-120 километров и теперь переходят от единичных случаев к массовому применению оружия, позволяющего это, отметил начальник разведки 51-й общевойсковой армии.
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Он также сообщил, что украинские войска пытались проводить контратаки, но заканчивалось это для них "не совсем удачно".
Кроме того, однажды командование ВСУ отправило диверсионно-разведывательные группы в форме российских Вооруженных сил. В то же время российские бойцы проявили бдительность, взяли двоих солдат ВСУ в плен, и благодаря полученным от них данным сорвали все планы противника.
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