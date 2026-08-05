Солнцев: в Оренбуржье открылся детский лагерь, пострадавший от паводка

УФА, 5 авг - РИА Новости. Детский лагерь "Заря", пострадавший в Оренбургской области от паводка 2024 года, открылся для подрастающего поколения после капитального ремонта, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Рабочий день начался с долгожданного события. Сегодня впервые за два года детский лагерь "Заря" распахнул двери для подрастающего поколения", - сказал Солнцев.

Легендарное учреждение за более чем 60 лет существования успели посетить тысячи девчонок и мальчишек, многие поколения отдыхали здесь и проводили свои творческие и спортивные летние смены. В 2024 году "Заря" сильно пострадала в результате паводка, ее территория была полностью затоплена водой. Все здания были повреждены или вовсе разрушены, сказал губернатор региона.

"Благодаря федеральной поддержке, слаженной работе профильных ведомств и подрядчиков лагерь в рекордно короткие сроки получил новую жизнь. И это несмотря на то, что в этот же период восстанавливались десятки других пострадавших социальных объектов. Сегодня территорию не узнать. Здесь построены два спальных корпуса на 49 мест каждый. Они отапливаемые, поэтому "Заря" сможет снова принимать юных гостей круглый год", - отметил Солнцев.

По словам губернатора Оренбуржья, здесь также построена современная столовая, обновлены инженерные сети, благоустроена территория.