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Солнцев: в Оренбуржье открылся детский лагерь, пострадавший от паводка - РИА Новости, 05.08.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:12 05.08.2026
Солнцев: в Оренбуржье открылся детский лагерь, пострадавший от паводка

Губернатор Оренбуржья: детский лагерь "Заря" открылся после капитального ремонта

© Фото : Евгений Солнцев/MAXДетский лагерь "Заря" в Оренбургской области
Детский лагерь Заря в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Евгений Солнцев/MAX
Детский лагерь "Заря" в Оренбургской области
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УФА, 5 авг - РИА Новости. Детский лагерь "Заря", пострадавший в Оренбургской области от паводка 2024 года, открылся для подрастающего поколения после капитального ремонта, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Рабочий день начался с долгожданного события. Сегодня впервые за два года детский лагерь "Заря" распахнул двери для подрастающего поколения", - сказал Солнцев.
Легендарное учреждение за более чем 60 лет существования успели посетить тысячи девчонок и мальчишек, многие поколения отдыхали здесь и проводили свои творческие и спортивные летние смены. В 2024 году "Заря" сильно пострадала в результате паводка, ее территория была полностью затоплена водой. Все здания были повреждены или вовсе разрушены, сказал губернатор региона.
"Благодаря федеральной поддержке, слаженной работе профильных ведомств и подрядчиков лагерь в рекордно короткие сроки получил новую жизнь. И это несмотря на то, что в этот же период восстанавливались десятки других пострадавших социальных объектов. Сегодня территорию не узнать. Здесь построены два спальных корпуса на 49 мест каждый. Они отапливаемые, поэтому "Заря" сможет снова принимать юных гостей круглый год", - отметил Солнцев.
По словам губернатора Оренбуржья, здесь также построена современная столовая, обновлены инженерные сети, благоустроена территория.
"Мы постарались создать все условия, чтобы отдых ребят был не только интересным, но безопасным и комфортным. Лагерь уже встретил первых гостей. Всего за оставшийся летний период здесь отдохнут более 300 детей. Желаю им успеть набраться сил перед новым учебным годом", - сказал Солнцев.
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