Рейтинг@Mail.ru
Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Торонто - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:40 05.08.2026
Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Торонто

В матче второго раунда WTA 1000 в Торонто Соболенко обыграла Моюку Утидзиму

© US OpenАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© US Open
Арина Соболенко. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.
  • В матче второго раунда Соболенко обыграла Моюку Утидзиму со счетом 6:3, 6:3.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В матче второго раунда Соболенко обыграла японку Моюку Утидзиму (111-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.
В третьем круге Соболенко сыграет против китаянки Чжан Шуай (62).
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Рублев уступил 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале
Вчера, 07:28
 
ТеннисСпортТоронтоАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)Чжан Шуай
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала