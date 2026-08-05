Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- В матче второго раунда Соболенко обыграла Моюку Утидзиму со счетом 6:3, 6:3.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
В матче второго раунда Соболенко обыграла японку Моюку Утидзиму (111-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.
В третьем круге Соболенко сыграет против китаянки Чжан Шуай (62).