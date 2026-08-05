Смородская высказалась о женщинах в футболе

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская заявила РИА Новости, что в настоящее время ни одна из известных женщин не может возглавить Российский футбольный союз (РФС), поскольку общество к этому еще не готово.

"В России еще не пришло такое время. Потому что у нас общество не готово к этому", - сказала Смородская, отвечая на вопрос, может ли кто-то из известных в футболе женщин возглавить РФС.