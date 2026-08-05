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Смородская высказалась о женщинах в футболе - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
13:44 05.08.2026 (обновлено: 14:35 05.08.2026)
Смородская высказалась о женщинах в футболе

Смородская заявила, что общество еще не готово к назначению женщины главой РФС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОльга Смородская
Ольга Смородская - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ольга Смородская . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Смородская заявила, что в настоящее время ни одна из известных женщин не может возглавить Российский футбольный союз (РФС), так как общество к этому еще не готово.
  • Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сказал, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА, однако Вячеслав Колосков заявил, что Блаттер пошутил.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская заявила РИА Новости, что в настоящее время ни одна из известных женщин не может возглавить Российский футбольный союз (РФС), поскольку общество к этому еще не готово.
Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер сказал, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА. После этого почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что Блаттер пошутил, поскольку ФИФА является не "феминистской" организацией, а "мужской".
"В России еще не пришло такое время. Потому что у нас общество не готово к этому", - сказала Смородская, отвечая на вопрос, может ли кто-то из известных в футболе женщин возглавить РФС.
Смородская работала президентом "Локомотива" с июля 2010 года по август 2016-го.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
"Не феминистская федерация": Колосков выступил против женщин во главе ФИФА
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ФутболСпортРоссияОльга СмородскаяЙозеф БлаттерВячеслав КолосковМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Локомотив (Москва)
 
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