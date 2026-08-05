Смородская высказалась о женщинах в футболе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Смородская заявила, что в настоящее время ни одна из известных женщин не может возглавить Российский футбольный союз (РФС), так как общество к этому еще не готово.
- Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сказал, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА, однако Вячеслав Колосков заявил, что Блаттер пошутил.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская заявила РИА Новости, что в настоящее время ни одна из известных женщин не может возглавить Российский футбольный союз (РФС), поскольку общество к этому еще не готово.
Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер сказал, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс достойна возглавить ФИФА. После этого почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что Блаттер пошутил, поскольку ФИФА является не "феминистской" организацией, а "мужской".
"В России еще не пришло такое время. Потому что у нас общество не готово к этому", - сказала Смородская, отвечая на вопрос, может ли кто-то из известных в футболе женщин возглавить РФС.
Смородская работала президентом "Локомотива" с июля 2010 года по август 2016-го.