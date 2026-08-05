"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Флуминенсе" Эркулесу, пишут СМИ

Как отмечается, "Флуминенсе" не хочет терять одного из своих ведущих футболистов, однако клубу необходимо совершить продажи, чтобы выполнить бюджетный план на 2026 год в размере 200 млн бразильских реалов (более 38,9 млн долларов США).