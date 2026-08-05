"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Флуминенсе" Эркулесу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Флуминенсе» Эркулесу.
- «Флуминенсе» не хочет терять одного из своих ведущих футболистов, но клубу необходимо совершить продажи, чтобы выполнить бюджетный план на 2026 год.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Флуминенсе" Эркулесу, сообщает Globo.
По информации источника, "Зенит" сделал первоначальный запрос по ситуации вокруг Эркулеса после того, как полузащитник "Ботафого" и сборной Бразилии Данило, которым интересовались действующие чемпионы Российской премьер-лиги (РПЛ), отказался от перехода. Дело находится на начальной стадии, прямых переговоров между клубами еще не было.
Как отмечается, "Флуминенсе" не хочет терять одного из своих ведущих футболистов, однако клубу необходимо совершить продажи, чтобы выполнить бюджетный план на 2026 год в размере 200 млн бразильских реалов (более 38,9 млн долларов США).
Эркулесу 25 лет, в текущем сезоне он провел 31 матч за "Флуминенсе" во всех турнирах и забил четыре мяча.