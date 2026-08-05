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Слуцкий назвал заявления главы ЕК однобокой слепотой двойных стандартов - РИА Новости, 05.08.2026
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Слуцкий назвал заявления главы ЕК однобокой слепотой двойных стандартов

Слуцкий назвал заявления фон дер Ляйен однобокой слепотой двойных стандартов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий назвал заявления фон дер Ляйен однобокими и слепыми из-за двойных стандартов.
  • Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро от размещения средств, связанных с замороженными активами Банка России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал однобокой слепотой двойных стандартов заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, осуждающей удары российской армии по военным объектам и одновременно закрывающей глаза на преступления киевского режима.
Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия в среду.
"Предсказуемая однобокость и слепота двойных стандартов Урсулы фон дер Ляйен: глава ЕК истерично осуждает точечные удары российской армии по логистическим центрам украинских боевиков. Зверства и теракты режима Зеленского, целенаправленные убийства мирных россиян - детей, стариков и женщин - для коллективного Брюсселя - лишь сопутствующий ущерб в прокси-войне против России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, такие политики, как фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и прочие "генетические русофобы", намеренно закрывают глаза на военные преступления неонацистской хунты.
Политик обратил внимание на то, что фон дер Ляйен при этом обещает направить 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на поддержку Киева.
"Для чего? Для финансирования продолжения террора и геноцида русских?" - задался вопросами Слуцкий, заявив, что международный террористический синдикат возрождает обыкновенный фашизм в Европе.
Он подчеркнул, что "новые евро-транши не помогут укрофюреру", так как ВС РФ последовательно перекрывают врагу пути западных поставок вооружения - на земле, в портах и на море.
"Все военные грузы украинскому режиму из еврозоны станут законными целями и будут уничтожены. А украденные деньги у России придется вернуть, до последнего евроцента", - подытожил глава думского комитета.
Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.
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