Шлейхер занял десятое место в прыжках с трехметрового трамплина на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Никита Шлейхер занял десятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже с результатом 409,15 балла.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россиянин Никита Шлейхер занял десятое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Он показал результат 409,15 балла. Следом за ним расположился еще один россиянин Григорий Иванов (393,30).
Победу одержал немец Мориц Веземан (506,80), серебро завоевал француз Жюль Буйе (484,60), бронзу - британец Джордан Хулден (474,90).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.