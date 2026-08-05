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СМИ: глава Сеуты пытался предупредить премьера Испании о наплыве мигрантов - РИА Новости, 05.08.2026
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10:38 05.08.2026
СМИ: глава Сеуты пытался предупредить премьера Испании о наплыве мигрантов

Espanol: премьер Испании не ответил на звонок главы Сеуты о наплыве мигрантов

© РИА НовостиМигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас пытался связаться с премьер-министром Испании Педро Санчесем за три дня до наплыва мигрантов.
  • Вивас хотел обсудить с Санчесем растущее число прибывающих мигрантов, среди которых было много несовершеннолетних.
  • Правительство Сеуты постоянно оповещало соответствующие министерства о ситуации, но получало ответы, что это обычная миграция.
СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес не ответил на звонок мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, хотевшего предупредить его об опасности наплыва мигрантов за три дня до него, сообщает газета Espanol со ссылкой на источники в правительстве автономного города.
"В понедельник, 27 числа, за три дня до того, как десятки тысяч людей проникли через Тарахаль, Вивас также пытался связаться с Педро Санчесом. Он позвонил в дворец Монклоа, чтобы специально попросить о встрече с премьер-министром. Однако Санчес не ответил на звонок", - пишет газета.
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В материале отмечается, что Вивас хотел обсудить с Санчесом растущее число прибывающих мигрантов, среди которых было особенно много несовершеннолетних.
"Мы постоянно оповещали все соответствующие министерства, а они говорили нам сохранять спокойствие, что они следят за ситуацией, что это обычная миграция, подобная той, что у нас обычно бывает каждое лето", - заявили газете источники в правительстве Сеуты
Вместо Санчеса с Вивасом поговорил руководитель аппарата премьера Диего Рубио, который сказал, что они следят за ситуацией и посоветовал не беспокоиться, пишет Espanol. Премьер впервые связался с Вивасом только в четверг, 30 июля, когда начался массовые наплыв мигрантов.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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