СМИ: глава Сеуты пытался предупредить премьера Испании о наплыве мигрантов

Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте. Архивное фото

Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас пытался связаться с премьер-министром Испании Педро Санчесем за три дня до наплыва мигрантов.

Вивас хотел обсудить с Санчесем растущее число прибывающих мигрантов, среди которых было много несовершеннолетних.

Правительство Сеуты постоянно оповещало соответствующие министерства о ситуации, но получало ответы, что это обычная миграция.

СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес не ответил на звонок мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, хотевшего предупредить его об опасности наплыва мигрантов за три дня до него, сообщает газета Премьер-министр Испании Педро Санчес не ответил на звонок мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, хотевшего предупредить его об опасности наплыва мигрантов за три дня до него, сообщает газета Espanol со ссылкой на источники в правительстве автономного города.

"В понедельник, 27 числа, за три дня до того, как десятки тысяч людей проникли через Тарахаль, Вивас также пытался связаться с Педро Санчесом . Он позвонил в дворец Монклоа, чтобы специально попросить о встрече с премьер-министром. Однако Санчес не ответил на звонок", - пишет газета.

В материале отмечается, что Вивас хотел обсудить с Санчесом растущее число прибывающих мигрантов, среди которых было особенно много несовершеннолетних.

"Мы постоянно оповещали все соответствующие министерства, а они говорили нам сохранять спокойствие, что они следят за ситуацией, что это обычная миграция, подобная той, что у нас обычно бывает каждое лето", - заявили газете источники в правительстве Сеуты

Вместо Санчеса с Вивасом поговорил руководитель аппарата премьера Диего Рубио, который сказал, что они следят за ситуацией и посоветовал не беспокоиться, пишет Espanol. Премьер впервые связался с Вивасом только в четверг, 30 июля, когда начался массовые наплыв мигрантов.