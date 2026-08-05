Семин заявил, что Акинфеев по-прежнему является основным вратарем в ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ Игорь Акинфеев остается явным первым номером ЦСКА, несмотря на восстановление после травмы, считает Юрий Семин.

Владислав Тороп и Максим Бориско имеют равные шансы заменить Акинфеева в период его восстановления.

Юрий Семин выразил мнение, что возвращение Акинфеева на поле значительно повысит уровень уверенности команды.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Многолетний вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев по-прежнему является явным первым номером команды, резервные голкиперы Владислав Тороп и Максим Бориско обладают равными шансами заменить его в период восстановления после травмы, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.

Акинфеев продолжает лечение и пропустил два первых матча чемпионата России. Ворота ЦСКА в играх с калининградской "Балтикой" (2:1) и самарскими "Крыльями Советов" (1:1) защищал Тороп. Во вторник всю кубковую встречу с московским "Локомотивом" (1:1, по пенальти 5:4) провел экс-голкипер "Балтики" Бориско, о приобретении которого ЦСКА сообщил 28 июля.

"Не знаю, сможет ли Максим Бориско вытеснить из состава Торопа, мне игра Владислава тоже нравится. Но Игорь Акинфеев, без сомнения, по-прежнему является явным лидером команды, и когда он играет, то это совсем иная ситуация и другой уровень уверенности. Я думаю, что все болельщики ЦСКА ждут, когда Игорь возвратится на поле", - сказал Семин.