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Семин заявил, что Акинфеев по-прежнему является основным вратарем в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
12:36 05.08.2026 (обновлено: 12:38 05.08.2026)
Семин заявил, что Акинфеев по-прежнему является основным вратарем в ЦСКА

Семин: Тороп и Бориско имеют равные шансы заменить Акинфеева

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Акинфеев остается явным первым номером ЦСКА, несмотря на восстановление после травмы, считает Юрий Семин.
  • Владислав Тороп и Максим Бориско имеют равные шансы заменить Акинфеева в период его восстановления.
  • Юрий Семин выразил мнение, что возвращение Акинфеева на поле значительно повысит уровень уверенности команды.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Многолетний вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев по-прежнему является явным первым номером команды, резервные голкиперы Владислав Тороп и Максим Бориско обладают равными шансами заменить его в период восстановления после травмы, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
Акинфеев продолжает лечение и пропустил два первых матча чемпионата России. Ворота ЦСКА в играх с калининградской "Балтикой" (2:1) и самарскими "Крыльями Советов" (1:1) защищал Тороп. Во вторник всю кубковую встречу с московским "Локомотивом" (1:1, по пенальти 5:4) провел экс-голкипер "Балтики" Бориско, о приобретении которого ЦСКА сообщил 28 июля.
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"Не знаю, сможет ли Максим Бориско вытеснить из состава Торопа, мне игра Владислава тоже нравится. Но Игорь Акинфеев, без сомнения, по-прежнему является явным лидером команды, и когда он играет, то это совсем иная ситуация и другой уровень уверенности. Я думаю, что все болельщики ЦСКА ждут, когда Игорь возвратится на поле", - сказал Семин.
"Тренеры определят, кто будет лучше и кто будет играть (в отсутствии Акинфеева - прим. ред.). Я думаю, что Тороп и Бориско - два равных по классу вратаря. И сейчас мне сложно кому-то из них отдать предпочтение", - подчеркнул собеседник агентства.
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ФутболСпортРоссияЮрий СеминВладислав ТоропМаксим БорискоИгорь АкинфеевПФК ЦСКАБалтикаКрылья СоветовТрансферы в РПЛ
 
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