"Трабзонспор" опубликовал видео с Салахом в футболке турецкого клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ «Трабзонспор» опубликовал видео с Мохамедом Салахом в футболке турецкого клуба.

По данным СМИ, «Трабзонспор» предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 миллионов евро, и футболист направляется в Турцию.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Трабзонспор" в соцсети Х опубликовал видео с египетским футболистом Мохамедом Салахом в футболке турецкого клуба.

Ранее телеканал A Spor сообщал о том, что стороны согласовали условия перехода. По данным СМИ, "Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 миллионов евро.

В настоящее время Салах направляется на самолете в Турцию. Видео в форме "Трабзонспора" было сделано на его борту.

Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".