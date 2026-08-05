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"Трабзонспор" опубликовал видео с Салахом в футболке турецкого клуба - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
12:16 05.08.2026

"Трабзонспор" опубликовал видео с Салахом в футболке турецкого клуба

© Соцсети Лиги чемпионов УЕФАМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Трабзонспор» опубликовал видео с Мохамедом Салахом в футболке турецкого клуба.
  • По данным СМИ, «Трабзонспор» предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 миллионов евро, и футболист направляется в Турцию.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Трабзонспор" в соцсети Х опубликовал видео с египетским футболистом Мохамедом Салахом в футболке турецкого клуба.
Ранее телеканал A Spor сообщал о том, что стороны согласовали условия перехода. По данным СМИ, "Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 миллионов евро.
В настоящее время Салах направляется на самолете в Турцию. Видео в форме "Трабзонспора" было сделано на его борту.
Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".
Доминик Собослаи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Собослаи продлил контракт с "Ливерпулем"
17 июля, 17:38
На счету нападающего 119 матчей и 66 голов за сборную Египта. На чемпионате мира 2026 года египтяне дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Аргентины со счетом 2:3.
 
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