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Рублев уступил 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Теннис
 
07:28 05.08.2026
Рублев уступил 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале

Рублев уступил 281-й ракетке мира во втором круге "Мастерса" в Монреале

© официальный твиттер CincyTennisАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© официальный твиттер CincyTennis
Андрей Рублев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале.
  • В матче второго круга Рублев уступил Шан Цзюньчэну из Китая со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале, призовой фонд которого превышает 9,4 млн евро.
В матче второго круга занимающий 16-е место в мировом рейтинге Рублев уступил 281-й ракетке мира Шан Цзюньчэну из Китая со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7) . Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут.
За выход в четвертый круг Шан Цзюньчэн поспорит с Лучано Дардери (Италия, 22-я ракетка мира).
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