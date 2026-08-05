Рублев уступил 281-й ракетке мира на "Мастерсе" в Монреале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале.
- В матче второго круга Рублев уступил Шан Цзюньчэну из Китая со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале, призовой фонд которого превышает 9,4 млн евро.
За выход в четвертый круг Шан Цзюньчэн поспорит с Лучано Дардери (Италия, 22-я ракетка мира).
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