МИД России раскритиковал ход расследования теракта на "Севпотоках" в ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура ФРГ в своей версии дела о «Северных потоках» избегает упоминаний о заказчиках или выгодоприобретателях теракта, заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
- Украинцу Сергею Кузнецову, фигуранту дела о «Северных потоках», в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура ФРГ в своей версии старательно избегает упоминаний о заказчиках или выгодоприобретателях терактов на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"При этом в своей версии германская прокуратура старательно обходит стороной любые упоминания о заказчиках или выгодоприобретателях этого теракта", - сказал он.
Ранее украинцу Сергею Кузнецову, фигуранту дела о "Северных потоках", в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.