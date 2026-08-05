Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура ФРГ в своей версии дела о «Северных потоках» избегает упоминаний о заказчиках или выгодоприобретателях теракта, заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Украинцу Сергею Кузнецову, фигуранту дела о «Северных потоках», в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура ФРГ в своей версии старательно избегает упоминаний о заказчиках или выгодоприобретателях терактов на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

"При этом в своей версии германская прокуратура старательно обходит стороной любые упоминания о заказчиках или выгодоприобретателях этого теракта", - сказал он.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.