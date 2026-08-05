Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о намерении передать Украине 1,4 миллиарда евро, полученных от доходов от замороженных российских активов.

Они выразили возмущение и призвали к окончанию войны.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении передать Украине 1,4 миллиарда евро, полученных от доходов от замороженных российских активов, после массированного удара Москвы.

"Вы знаете, что ваш конец настанет в тот момент, когда закончится война на Украине", — высказался комментатор.

"Остановите эту войну и заключите дипломатическое соглашение. Объемы денег, которые на нее уходят, и огромные страдания, которые она причиняет, не поддаются пониманию", — отметил другой.

"Вы сжигаете украинцев и Украину заживо ради собственных интересов. <…> Я прекрасно знаю вашу двуличную политику. Лицемерные убийцы", — возмутился третий.

"Вы самый глупый человек, который когда-либо возглавлял ЕС ! Вы стремитесь предотвратить человеческие жертвы? Вы вообще пытаетесь подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров? Или вы не можете утолить свою жажду отмывания денег? Какова ваша миссия? — поинтересовался еще один комментатор.

"Россия имеет право защищаться от коррумпированного правительства во главе с Владимиром Зеленским и от украинских вооруженных сил", — заключили пользователи.

В среду Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов в Киеве и области.