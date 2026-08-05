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Решение фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 05.08.2026
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15:20 05.08.2026 (обновлено: 15:30 05.08.2026)

Решение фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о намерении передать Украине 1,4 миллиарда евро, полученных от доходов от замороженных российских активов.
  • Они выразили возмущение и призвали к окончанию войны.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении передать Украине 1,4 миллиарда евро, полученных от доходов от замороженных российских активов, после массированного удара Москвы.
"Вы знаете, что ваш конец настанет в тот момент, когда закончится война на Украине", — высказался комментатор.
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"Остановите эту войну и заключите дипломатическое соглашение. Объемы денег, которые на нее уходят, и огромные страдания, которые она причиняет, не поддаются пониманию", — отметил другой.
"Вы сжигаете украинцев и Украину заживо ради собственных интересов. <…> Я прекрасно знаю вашу двуличную политику. Лицемерные убийцы", — возмутился третий.
"Вы самый глупый человек, который когда-либо возглавлял ЕС! Вы стремитесь предотвратить человеческие жертвы? Вы вообще пытаетесь подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров? Или вы не можете утолить свою жажду отмывания денег? Какова ваша миссия? — поинтересовался еще один комментатор.
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