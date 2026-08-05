Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Справедливая Россия» получила шестое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
- Порядок размещения партий в бюллетене определялся в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" получила шестое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель "Справедливой России" достал из лототрона шар с номером шесть.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.