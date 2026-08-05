В Костромской области отменили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим беспилотной опасности в Костромской области отменили спустя 58 минут.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности в Костромской области отменен, он длился около часа, следует из сообщения губернатора Сергея Ситникова.
"На территории Костромской области отменен режим беспилотной опасности", – написал Ситников в своем канале на платформе "Макс".
О введении режима беспилотной опасности в регионе губернатор оповестил в 10.41 мск, он действовал 58 минут.
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