Путин спросил Памфилову, как прошла жеребьевка по выборам в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин спросил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову о результатах жеребьевки по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.

Памфилова сообщила, что жеребьевка прошла честно и прозрачно, первый номер достался партии "Единая Россия".

Глава ЦИК отметила, что в составе кандидатов от партии "Единая Россия" 52 участника СВО, а всего в федеральных списках от разных партий 110 участников специальной военной операции.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, как в среду прошла жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.

"Как жеребьевка-то прошла? Кто там первый, второй, третий?" - сказал Путин в ходе встречи с председателем ЦИК РФ.

В свою очередь Памфилова ответила, что все прошло честно и прозрачно.

"Первый номер достала "Единая Россия", (Александр - ред.) Карелин. Но его рука, правда, туда не могла поместиться, девочка помогала ему", - рассказала Памфилова.

"Он привык быть первым", - отметил глава государства.

Глава ЦИК добавила, что ранее первый номер два раза подряд выпадал партии КПРФ. Всего из партии зарегистрировано 3103 человека, из них примерно треть - это женщины, а две трети - мужчины. Много и молодежи, 21% составляют кандидаты до 35 лет.

"Кандидатский корпус от партии омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние. В составе кандидатов в федеральных списках от партии у нас 110 человек - это участники специальной военной операции. От "Единой России" 52 участника СВО зарегистрировано, "Родина" - 12, "ЛДПР" - 11, "Справедливая Россия" - тоже 11, КПРФ - девять", - уточнила она.