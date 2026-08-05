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Путин спросил Памфилову, как прошла жеребьевка по выборам в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2026
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18:41 05.08.2026
Путин спросил Памфилову, как прошла жеребьевка по выборам в Госдуму

Путин спросил Памфилову, как прошла жеребьевка по выборам в ГД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин спросил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову о результатах жеребьевки по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.
  • Памфилова сообщила, что жеребьевка прошла честно и прозрачно, первый номер достался партии "Единая Россия".
  • Глава ЦИК отметила, что в составе кандидатов от партии "Единая Россия" 52 участника СВО, а всего в федеральных списках от разных партий 110 участников специальной военной операции.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, как в среду прошла жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.
"Как жеребьевка-то прошла? Кто там первый, второй, третий?" - сказал Путин в ходе встречи с председателем ЦИК РФ.
В свою очередь Памфилова ответила, что все прошло честно и прозрачно.
"Первый номер достала "Единая Россия", (Александр - ред.) Карелин. Но его рука, правда, туда не могла поместиться, девочка помогала ему", - рассказала Памфилова.
"Он привык быть первым", - отметил глава государства.
Глава ЦИК добавила, что ранее первый номер два раза подряд выпадал партии КПРФ. Всего из партии зарегистрировано 3103 человека, из них примерно треть - это женщины, а две трети - мужчины. Много и молодежи, 21% составляют кандидаты до 35 лет.
"Кандидатский корпус от партии омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние. В составе кандидатов в федеральных списках от партии у нас 110 человек - это участники специальной военной операции. От "Единой России" 52 участника СВО зарегистрировано, "Родина" - 12, "ЛДПР" - 11, "Справедливая Россия" - тоже 11, КПРФ - девять", - уточнила она.
Центральная избирательная комиссия России в среду провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Следом идут Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Номера с 8-го по 11-й в избирательном бюллетене заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".
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