Опубликована программа Спортивных игр ВЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В программу Спортивных игр Восточного экономического форума включены международные турниры, массовый забег, заплыв и другие события.
- Участники из России и Китая совершат массовый ультрамарафонский заплыв на 68 километров по реке Амур.
- В рамках Восточного экономического форума пройдет Международный кубок по мас-рестлингу и соревнования по шахматам на Кубок «Росконгресса».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международные турниры, массовый забег, заплыв и другие события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Международные турниры, встречи со звездами футбола, массовый забег, уникальный заплыв и другие интересные события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении.
Участники из России и Китая совершат массовый ультрамарафонский заплыв на 68 километров по реке Амур. В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" также пройдет Международный кубок по мас-рестлингу.
"Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт – это не только соревнование с другими. Это воспитание характера и силы духа... С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна", - отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.
Кроме того, участники форума смогут сразиться за Кубок "Росконгресса" по шахматам и принять участие в масштабной программе, которая объединит соревнования, выставку, лекции и сеанс одновременной игры вслепую с одним из ведущих российских гроссмейстеров.
"Программа формируется таким образом, чтобы показать возможности спорта как фактора развития Дальнего Востока, улучшения качества жизни и укрепления международной кооперации", – добавил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
Опубликована деловая программа ВЭФ-2026
29 июля, 10:03