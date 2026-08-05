Опубликована программа Спортивных игр ВЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В программу Спортивных игр Восточного экономического форума включены международные турниры, массовый забег, заплыв и другие события.

Участники из России и Китая совершат массовый ультрамарафонский заплыв на 68 километров по реке Амур.

В рамках Восточного экономического форума пройдет Международный кубок по мас-рестлингу и соревнования по шахматам на Кубок «Росконгресса».

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международные турниры, массовый забег, заплыв и другие события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Международные турниры, встречи со звездами футбола, массовый забег, уникальный заплыв и другие интересные события включены в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета ", - говорится в сообщении

Участники из России и Китая совершат массовый ультрамарафонский заплыв на 68 километров по реке Амур. В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" также пройдет Международный кубок по мас-рестлингу.

"Спортивная программа является одной из ярких страниц Восточного экономического форума. Спорт – это не только соревнование с другими. Это воспитание характера и силы духа... С каждым сильным человеком становится сильнее и наша страна", - отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, участники форума смогут сразиться за Кубок "Росконгресса" по шахматам и принять участие в масштабной программе, которая объединит соревнования, выставку, лекции и сеанс одновременной игры вслепую с одним из ведущих российских гроссмейстеров.

"Программа формируется таким образом, чтобы показать возможности спорта как фактора развития Дальнего Востока, улучшения качества жизни и укрепления международной кооперации", – добавил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.