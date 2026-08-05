Краткий пересказ от РИА ИИ В этом году на пике Победы в Киргизии введут систему разрешений на подъем из-за трагедии с россиянкой Натальей Наговицыной.

Для получения разрешения альпинисты должны иметь международную или локальную страховку, обеспечивающую вертолетную поддержку, необходимый спортивный уровень и большой опыт восхождений.

Федерация планирует выдать разрешения на восхождение 20 альпинистам в этом сезоне.

БИШКЕК, 5 авг - РИА Новости. Систему разрешений на подъем введут в этом году на пике Победы в Киргизии из-за трагедии с россиянкой Натальей Наговицыной, которая в 2025 году погибла близ этой вершины, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. В конце августа попытки спасения были прекращены, Наговицына была официально признана пропавшей без вести.

"Мы сейчас на пик Победы вводим пермитную систему. Теперь любой альпинист, который захочет подняться на пик Победы, должен получить официальное разрешение, официальный сертификат или свидетельство на восхождение", - рассказал альпинист.

По словам Кубатова, для получения разрешения альпинисты должны обладать международной или локальной страховкой, обеспечивающей вертолетную поддержку. Также альпинист должен иметь необходимый спортивный уровень и большой опыт восхождений.

Президент федерации отметил, что в этом году пока еще никто не поднимался на пик Победы, соответственно, и тело Наговицыной пока не обнаружено. Однако федерация в этом сезоне уже планирует выдать разрешения на восхождение 20 альпинистам.