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На пике Победы в Киргизии введут систему разрешений на подъем - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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14:38 05.08.2026
На пике Победы в Киргизии введут систему разрешений на подъем

На пике Победы в Киргизии введут систему разрешений после трагедии с Наговицыной

CC BY-SA 4.0 / Jaan Künnap / Khan Tengri 87Пик Победы
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY-SA 4.0 / Jaan Künnap / Khan Tengri 87
Пик Победы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В этом году на пике Победы в Киргизии введут систему разрешений на подъем из-за трагедии с россиянкой Натальей Наговицыной.
  • Для получения разрешения альпинисты должны иметь международную или локальную страховку, обеспечивающую вертолетную поддержку, необходимый спортивный уровень и большой опыт восхождений.
  • Федерация планирует выдать разрешения на восхождение 20 альпинистам в этом сезоне.
БИШКЕК, 5 авг - РИА Новости. Систему разрешений на подъем введут в этом году на пике Победы в Киргизии из-за трагедии с россиянкой Натальей Наговицыной, которая в 2025 году погибла близ этой вершины, сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. В конце августа попытки спасения были прекращены, Наговицына была официально признана пропавшей без вести.
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"Мы сейчас на пик Победы вводим пермитную систему. Теперь любой альпинист, который захочет подняться на пик Победы, должен получить официальное разрешение, официальный сертификат или свидетельство на восхождение", - рассказал альпинист.
По словам Кубатова, для получения разрешения альпинисты должны обладать международной или локальной страховкой, обеспечивающей вертолетную поддержку. Также альпинист должен иметь необходимый спортивный уровень и большой опыт восхождений.
Президент федерации отметил, что в этом году пока еще никто не поднимался на пик Победы, соответственно, и тело Наговицыной пока не обнаружено. Однако федерация в этом сезоне уже планирует выдать разрешения на восхождение 20 альпинистам.
"Ситуация с Натальей Наговицыной и глобальная общественная реакция на эту ситуацию, она тоже стала... как минимум одной из причин нововведения. Потому что пермитная система обсуждалась три года и вот теперь мы решились. Она будет оформлена постановлением правительства", - сказал Кубатов, отметив, что свидетельства на восхождение будут выдаваться в соответствии со строгими требованиями.
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